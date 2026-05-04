Участники акции в Ереване потребовали внимания Евросоюза к проблемам карабахцев

Выходцы из Карабаха на акции в Ереване призвали представителей Евросоюза уделить внимание проблемам армянских пленных в Азербайджане и сохранению армянского культурного наследия.

Как писал "Кавказский узел", 40 общественных организаций и политических сил Армении и Нагорного Карабаха подписали обращение к участникам Европейского саммита и саммита Армения – ЕС, призвав их способствовать сохранению культурных ценностей в Карабахе и защите прав карабахских беженцев. На 4 мая, день открытия саммита в Ереване, активисты запланировали акцию «Встанем на защиту демократии и прав в Армении».

8-й саммит Европейского политического сообщества, с участием около 50 делегаций на уровне глав государств и структур, был запланирован на 4 мая в Ереване. Также 4-5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения–ЕС. Армению на нём представит премьер-министр Никол Пашинян, а Европейский союз – председатель Евросовета Антониу Кошта совместно с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Выходцы из Нагорного Карабаха сегодня начали мирную акцию, приуроченную к началу саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване, сообщает News.am.

Организаторы акции намерены привлечь международное внимание к вопросам, которые они считают жизненно важными для карабахцев.

«Мы считаем важным использовать эту возможность, чтобы поднять ключевые для нас вопросы и сделать наш голос услышанным на международной арене», - цитирует издание заявление организаторов.

Активисты призвали "всех неравнодушных" присоединиться к акции и поддержать карабахцев, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны несколько десятков человек. Они стоят с плакатами, содержащими, в частности, надписи на английском языке: "Освободите христианских армянских заложников", "Арцах – это Армения" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), "Защитите армянское наследие в Арцахе".

Карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Так, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты.

Европейское политическое сообщество является неформальной платформой для диалога между странами Европы и партнерами и не предусматривает принятия юридически обязательных решений, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Основная тема саммита сформулирована как «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». В рамках повестки участники обсуждают вопросы укрепления демократической устойчивости, развития транспортной и цифровой коммуникации, экономической и энергетической безопасности, а также региональные и геополитические задачи. Программа саммита включает пленарные заседания, круглые столы и двусторонние встречи, пишет издание.

Напомним, парламент Азербайджана 1 мая принял решение о приостановке всех связей с Европарламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских пленных. МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Евросоюза.

Согласно заявлению представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских пленных и гражданских лиц. Однако армянские правозащитники заявляли о еще 80 пленных армянах. МККК с 3 сентября 2025 года прекратил деятельность своей миссии в Азербайджане по требованию правительства этой страны.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".