00:13, 4 мая 2026

Активисты призвали представителей ЕС обратить внимание на проблемы Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские и карабахские общественные организации и партии  призвали участников 8-го саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване, встать на защиту демократических ценностей в Армении, способствовать сохранению культурных ценностей в Карабахе и защите прав беженцев.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские парламентарии приняли решение о приостановке всех связей Милли Меджлиса с Европейским парламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских военнопленных. Послу ЕС МИД Азербайджана вручил ноту протеста. 

8-й саммит Европейского политического сообщества, где примут участие порядка 50 делегаций на уровне глав государств и структур, пройдет в Ереване 4 мая. Также 4–5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения–ЕС. Армению на нём представит Никол Пашинян, а Европейский союз – председатель Европейского совета Антониу Кошта совместно с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает пресс-служба МИД Армении.

40 общественных организаций и политических сил Армении и Нагорного Карабаха подписали обращение к участникам Европейского саммита и саммита Армения–ЕС. В день открытия саммита, 4 мая в Ереване, по инициативе открытой и надпартийной платформы Stand For Democracy in Armenia, с 9.00 (8.00 мск) запланирована акция «Встанем на защиту демократии и прав в Армении».

Представитель Stand For Democracy in Armenia отметил, что сбор подписей под обращением и предстоящей акции было опубликовано в соцсети, на странице Stand For Democracy in Armenia. 

«Мы заявляем в обращении, и озвучим на акции, что в Армении есть проблемы, которые нельзя игнорировать. В нашем обращении, адресованном участникам 8-го саммита Европейского политического сообщества, мы призываем представителей демократических государств обратить внимание на ключевые проблемы в стране, которые требуют вмешательства. Это политические преследования и избирательное правосудие, ограничения свободы слова, нарушения религиозных свобод и государственное вмешательство в дела церкви, права народа Арцаха (Нагорный Карабах), вопрос освобождения армянских пленных удерживаемых Баку, уничтожение армянского культурного наследия, право арцахцев (карабахцев) на безопасное, достойное и коллективное возвращение», - отметил представитель инициативы Stand For Democracy in Armenia.

Карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Так, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты. 

В обращении к «председателю Европейского совета Антониу Коште, Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европарламента Роберте Метсоле, главам европейских государств и правительств», заявляется, что «мы ожидаем от вас предпринять действенные шаги по защите наших общих ценностей - демократии, человеческого достоинства, уважения к основополагающим правам и миру».

Подписанты документа призывают европейских лидеров в ходе визита в Армению поднять обозначенные проблемы в диалоге с армянскими властями, потребовать освобождения лиц, задержанных по политическим мотивам и усилить давление на Баку для освобождения пленных и защиты культурного наследия, увязать дальнейшую поддержку с реальными реформами в сфере прав человека, содействовать созданию международного механизма для реализации права на возвращение».

Инициаторы подчеркивают, что «игнорирование этих проблем может подорвать доверие к европейским институтам», и призывают международное сообщество «поддержать не только власти, но и народ Армении, его право на демократическое развитие и безопасность». Среди 40 подписантов - Гражданская инициатива «АйаКве», партии "Сильная Армения", "Процветающая Армения", "Крылья единства", Республиканская партия Армении, Верховный орган АРФД Армении, карабахские общественные организации. 

Национальное собрание Нагорного Карабаха 3 мая обратилось к участникам саммита, подчеркнув «необходимость реагирования на гуманитарный и правовой кризис». Авторы обращения указали, что «военные действия Азербайджана в 2020 и 2023 годах привели к насильственному перемещению около 150 тысяч армян, а недостаточная реакция международного сообщества способствовала дальнейшим нарушениям», и обратили внимание на «продолжающееся уничтожение армянского культурного наследия на территориях Арцаха».

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Парламент Нагорного Карабаха призвал представителей Европейского союза «дать международно-правовую оценку действиям Азербайджана, применить санкции и направить независимую мониторинговую миссию для защиты культурного наследия, добиться немедленного освобождения армянских военнопленных и заложников, обеспечить условия для безопасного, достойного и коллективного возвращения арцахских (карабахских) армян под международными гарантиями».

Согласно заявлению представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако армянские правозащитники заявляли о еще 80 пленных армянах. МККК с 3 сентября 2025 года прекратил деятельность своей миссии в Азербайджане по требованию правительства этой страны.

Парламентарии ожидают, что «ЕС перейдет от заявлений к конкретным действиям во имя справедливости и региональной стабильности», и заявляют, что «молчание - это соучастие».

О продолжающемся гуманитарном и правовом кризисе вокруг народа Нагорного Карабаха говорится и в обращении Общественного совета Нагорного Карабаха.

«События 2020-2023 годов привели к насильственному перемещению населения и тяжелым последствиям, а без восстановления прав и привлечения к ответственности устойчивый мир в регионе невозможен», - подчеркивается в заявлении.

"Достижение мира и безопасности не должно происходить за счет прав народов", - заявили авторы обращения, отметив необходимость «формирования нового международного механизма урегулирования после прекращения деятельности Минской группы ОБСЕ».

Общественный совет призвал европейских лидеров «поддержать народ Арцаха и универсальные ценности прав человека», особо отметив «тяжелое социально-экономическое положение арцахцев в Армении» и необходимость «усилить международную поддержку, включая создание специальных фондов».

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
