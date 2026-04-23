Кавказский узел

22:35, 23 апреля 2026

Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/

Участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к 111-й годовщине геноцида армян в Османской империи, сожгли флаг Турции. 

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 23 и 24 апреля жители Армении проводят мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Так, 23 апреля 2025 года активисты в Ереване организовали факельное шествие памяти жертв геноцида.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян более 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают те события геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Тысячи участников факельного шествия, организованного студенческим союзом АРФ Дашнакцутюн "Никол Агбалян", собрались сегодня на площади Республики, маршрут шествия пролегал в направлении мемориального комплекса "Цицернакаберд", сообщает издание Новости-Армения.

Собравшиеся на площади Республики в Ереване сожгли флаг Турции. "Мы не откажемся от нашей истории", - заявил представитель Верховного органа "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время акции.

После этого участники акции двинулись по маршруту - улица Амиряна - проспект Маштоца - проспект Баграмяна - улица Киевян - мемориальный комплекс "Цицернакаберд". У многих в руках были горящие факелы, флаги Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), а также стран, признавших геноцид армян.

"Тот, кто выбирает смирение, в итоге получает и унижение, и новую войну. Тот, кто уступает часть родины в надежде спасти остальное, дает врагу возможность уничтожить нас полностью. Тот, кто молчит о разрушении собственных святынь, молча становится инструментом в борьбе против нашей идентичности. Тот, кто верит, что за счет идентичности можно купить безопасность, получает путь нового изгнания", - цитирует слова Сагателяна издание News.am.

Сожжение флага Турции и в прошлые годовщины геноцида армян было частью памятных мероприятий в Ереване. Так, годом ранее, в апреле 2025 года, активисты на площади Республики сожгли флаги Турции и Азербайджана

В 2023 году участники памятных акций рассказали "Кавказскому узлу" истории переживших геноцид предков, чьи рассказы передаются в армянских семьях из поколения в поколение. 

В частности, Аракел Овсепян сообщил, что его дед был дьячком в церкви. "Когда начались погромы, священник наказал ему бить в колокола. С колокольни он видел, как турки сбрасывают мать и сестру в ущелье. Другая группа турок заперла священника в церкви, подожгла ее. Дед спрыгнул с колокольни, побежал домой, где увидел повешенными отца и двух братьев", – рассказал он.

Материалы об отношении разных стран к геноциду армян собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
