Пашинян заявил о победе "Гражданского договора"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Гражданский договор" одержал победу на выборах в парламент и единолично сформирует правительство. Он анонсировал уголовную ответственность для лидеров оппозиции, сближение с ЕС и развитие отношений с ЕАЭС.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели сообщили о нарушениях, в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. По итогам обработки 1,33 процента бюллетеней лидером была правящая партия "Гражданский договор". ЦИК далее опубликовал данные по итогам обработки 16,05% бюллетеней. Лидером остается "Гражданский договор", но его показатели стали снижаться.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил о "Гражданский договор" победила на выборах и "единолично сформирует правительство". При этом он уточнил, что партия сама проводит подсчет голосов и "все очевидно", информирует АРКА.

Он заявил, что планирует искоренить "уголовно-олигархическую систему в Армении", привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции и лишить их незаконно нажитого имущества, продолжить курс сближения с ЕС, но остаться и в ЕАЭС, развивать отношения с Россией и другими членами организации.

Также Пашинян заявил, что Армения пока не готова вступить в Евросоюз, но необходимо реформировать страну и привести ее к уровню соответствия со стандартами ЕС. "Это значит, что нужно продолжать процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС - это наша первичная цель".

Также премьер-министр отметил, что и ЕС может принять "политическое решение" и отказаться от процесса расширения, а могут и жители Армении "во время референдума решить, что хотят быть в ЕС". Своей целью он назвал формирование реальной альтернативы для страны, чтобы граждане могли выбрать, в частности, между ЕАЭС и ЕС.

Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, сообщила оппозиция. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений. Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По данным опросов, которые проводились до дня выборов, правящий "Гражданский договор" сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше, говорится в справке "Кавказского узла" "Предвыборные рейтинги партий Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.