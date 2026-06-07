По первым данным подсчета голосов на выборах в Армении лидирует "Гражданский договор"
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Центризбирком Армении опубликовал результаты подсчета голосов на 110 участках, подсчитано 1,33 процента бюллетеней. С результатом 57,14% (11073 голоса) лидирует ныне правящая партия "Гражданский договор".
Как писал "Кавказский узел", 7 июня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели сообщили о нарушениях, в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, сообщила оппозиция. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений. Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
Центральная избирательная комиссия Армении около полуночи начала публиковать самые первые результаты прошедших в стране парламентских выборов с небольших сельских избирательных участков. Обработано 1,33% бюллетеней (результаты со 110 участков). По этим данным, не являющимися показательными, с результатом 57,14% (11073 голоса) лидирует ныне правящая партия "Гражданский договор".
На втором месте блок партий "Сильная Армения", набравший 21,43% (4152).
Третью позицию занимает блок партий "Армения", у которого 8,21% (1590).
На четвертом месте партия "Процветающая Армения", набравшая 5,1% (988).
У занимающей пятую строчку партии "Крылья единства" пока 2,52% (488), сообщает News.Am.
По данным опросов, которые проводились до дня выборов, правящий "Гражданский договор" сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше, говорится в справке "Кавказского узла" "Предвыборные рейтинги партий Армении".
По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна - ключевые конкуренты на выборах 7 июня. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах.
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