Препятствия для голосования и нарушения зафиксированы на выборах в Армении

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Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. При этом создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели ранее сообщили о нарушениях – в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, заявляя, что не в состоянии контролировать происходящее, сообщила оппозиция.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Наблюдательская миссия "Айакве" сообщает о зафиксированных нарушениях. Так, в список избирателей избирательного участка 9/50 включены лица, которые умерли или больше не проживают по этому адресу, сообщает "Айакве".

На избирательном участке 11/36 слабовидящей женщине помогли положить 16-й бюллетень (номер правящей партии "Гражданский договор" - прим. "Кавказского узла") в урну для голосования.

В Гюмри фиксируются попытки повлиять на выбор избирателей.

На избирательном участке 8/60 мужчина снял на видео процесс голосования, сообщили наблюдатели.

МВД Армении на 14:00 (13.00 мск) сообщало о 29 сообщениях о нарушениях на выборах. "Зафиксировано 6 случаев повторного голосования и 5 случаев нарушения тайны голосования. Материалы передали в Следственный комитет, задержаны 6 человек. Еще 121 сообщение о предполагаемых нарушениях проверяется", - приводит сообщение ведомства Armenia Today.

Офис омбудсмена Армении сообщил, что на 15.00 (14.00 мск) за сегодня на горячую линию поступило 59 телефонных обращений, касающихся соблюдения прав человека в ходе избирательного процесса.

Часть обращений не относилась к компетенции Омбудсмена и была перенаправлена в уполномоченные органы. Некоторые вопросы носили системный законодательный характер и не предполагали вмешательства в формате оперативного реагирования. При содействии аппарата Омбудсмена положительное решение получили 15 обращений, относящихся к его мандату, приводит сообщение аппарата омбудсмена Aysor.Am.

"Обращения касались, в частности, отсутствия данных избирателей в списках, процедур голосования, доступности избирательных участков и реализации избирательных прав лиц с инвалидностью, обеспечения права голоса граждан, находящихся на стационарном лечении, а также избирателей, зарегистрированных в других общинах либо не имеющих регистрации по месту жительства. Кроме того, обращения затрагивали вопросы, связанные с уголовными производствами, возбужденными в течение дня голосования", - говорится в сообщении.

Избирателям создали препятствия для участия в лосовании

Полиция и паспортные столы создали многочисленные препятствия, особенно для тех граждан, которые, являясь гражданами Республики Армения, не имеют конкретного адреса регистрации. Им либо не предоставляют необходимую справку, затягивая процесс, либо направляют в суды. Сюда же относятся действия или бездействие судов, которые просто отказываются принимать подобные заявления или пытаются под разными предлогами затянуть время. Об этом заявил сегодня, 7 июня, в ходе пресс-конференции кандидат в депутаты от блока «Армения» Арцвик Минасян.

"Конкретный случай произошел совсем недавно: Овсеп Абедян с самого утра не может реализовать свое право на голосование. В полиции и паспортном столе заявляют, что не могут выдать соответствующий документ, и дают письменный отказ. Мы пытаемся обжаловать этот письменный отказ в судебном порядке, а суды отказываются принимать заявление. Кое-как после двух-трех попыток нам удалось его зарегистрировать, но представьте — осталось всего несколько часов, и они, скорее всего, затянут процесс, из-за чего человек лишится своего права". - заявил он за несколько часов до окончания голосования.



"Другая важная и масштабная проблема — это вопрос арцахских армян. В вопросе голосования арцахцев они так же создали четкие и реальные препятствия», — отметил Минасян.

Напомним, право голоса на предстоящих выборах в Армении имеют до 25 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха: по данным Службы миграции МВД Армении, всего гражданство приняли до 37 тысяч вынужденных переселенцев, из них 12 тысяч - несовершеннолетние. Несколько тысяч беженцев, не принявших армянское гражданство, просили включить их в списки избирателей, но обеспечить это пока не удалось. Часть опрошенных "Кавказским узлом" беженцев рассказала, что готова голосовать за пророссийские силы, не испытывая симпатий к России, другие решили не идти на выборы.

Как писал "Кавказский узел", все вынужденные переселенцы Нагорного Карабаха должны получить армянское гражданство, если хотят проголосовать на выборах в Национальное собрание, так как срок действия карабахских паспортов истек в 2025 году. Беженцы утверждают, что и ранее имели право участвовать в выборах, теперь же их права нарушены.

По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах 7 июня. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".