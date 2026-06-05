Избиратели из Карабаха поделились политическими предпочтениями перед выборами в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У карабахских переселенцев с правом голоса в Армении нет единого мнения о том, за кого следует проголосовать на парламентских выборах 7 июня. Часть опрошенных "Кавказским узлом" беженцев готова голосовать за пророссийские силы, не испытывая симпатий к России, другие решили не идти на выборы.

Как писал "Кавказский узел", все вынужденные переселенцы Нагорного Карабаха должны получить армянское гражданство, если хотят проголосовать на выборах в Национальное собрание, так как срок действия карабахских паспортов истек в 2025 году. Беженцы утверждают, что и ранее имели право участвовать в выборах, теперь же их права нарушены.

Право голоса на предстоящих выборах в Армении имеют до 25 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха: по данным Службы миграции МВД Армении, всего гражданство приняли до 37 тысяч вынужденных переселенцев, из них 12 тысяч - несовершеннолетние.

Несколько тысяч беженцев, не принявших армянское гражданство, просили включить их в списки избирателей, но обеспечить это пока не удалось. По словам юриста Романа Ерицяна, Апелляционный суд удовлетворил ходатайство МВД Армении, постановив, что “вопрос включения арцахцев (карабахцев) с паспортом с кодом 070 в списки избирателей должен рассматриваться не гражданским, а административным судом”.

«Административный и гражданский суды могут перенаправлять дела друг другу, а окончательное разрешение вопроса подсудности может быть передано в Кассационный суд уже после выборов. В результате арцахцы рискуют лишиться возможности реализовать свое избирательное право. В суды уже обратились более 500 жителей Арцаха с требованием восстановить их избирательные права, а свыше 5000 человек подали соответствующие заявления в МВД с просьбой включить их в списки избирателей», - сказал Ерицян корреспонденту “Кавказского узла”.

Среди опрошенных “Кавказским узлом” карабахских переселенцев с правом голоса многие уже определились, за кого проголосуют 7 июня. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

37-летний переселенец из Нагорного Карабаха Гаго Саруханян - отец четырех несовершеннолетних детей, зарабатывает частными грузоперевозками. Он и члены его семьи стали гражданами Армении, чтобы попасть в число бенефициаров государственной жилищной программы для беженцев. По словам мужчины, он еще не определился с выбором окончательно, но “выбирает из трех партий”.

“Это партии Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна или Гагика Царукяна. Я был на их встречах с избирателями, и каждый из них предлагает социальное развитие для Армении. Думаю, для простых людей это решающий фактор”, - сказал Саруханян.

Санкции, которыми Россия угрожает Армении в случае сохранения прозападного политического курса, оказали влияние на его выбор. “Россия может организовать блокаду Армении, поэтому желание армянского руководства отдалиться от России тревожит многих жителей Армении”, - пояснил мужчина.

59-летняя Наира Аванесян из Степанакерта - домохозяйка, присматривает за внуками. Гражданство Армении она получила в 2025 году. Женщина заявила, что “однозначно” определилась с выбором.

“Буду голосовать за Самвела Карапетяна, так как в программе его партии говорится, что будут созданы рабочие места. За последние годы я подрабатывала где только возможно было, но всегда были маленькие зарплаты, а иногда и их не выдавали. Я надеюсь, что будут созданы рабочие места, что я смогу найти работу со стабильным доходом, и не сидеть на шее у детей. Самвелу Карапетяну верю, ведь в Нагорный Карабах вон в свое время он вложил много инвестиций, и в Армению тоже много вложил”, - сказала женщина.

31-летняя Нушик Мартиросян из Нагорного Карабаха - экономист по специальности, ныне работает в упаковочном отделе одной из производств в Ереване и двоих сыновей. Ее семья после исхода из Карабаха была зарегистрирована в Сюникской области, но из-за работы вынуждены были переехать в Ереван.

“Мы приняли гражданство Армении в прошлом году. Голосовать должны поехать в Сюник, но я точно не знаю, поедем или нет. Но с мужем решили: если поедем голосовать, то выберем любую партию кроме правящей партии, потому, что не верим ни одной силе”, - сказала молодая женщина.

28-летний Тигран Григорян из Степанакерта, неженатый медработник среднего звена, пока уверен, что пойдет голосовать. Молодой человек признался, что сближение Армении с Европой и развитие IT-сектора ему импонируют - “если отставить в сторону личные обиді беженцев за потерю Арцаха и социальные проблемы”.

“Я не сторонник действующей власти, но и оппозиционные силы мне не по душе. В предвыборный период много чего можно обещать, исходя из нужд населения. Но то, что Армения должна развиваться, строить добрые отношения с соседними странами, я считаю правильным”, - заявил он.

61-летний Тигран Сарадян, будучи гражданином Армении, переехал с семьей жить в Нагорный Карабах по программе переселения в 2006 году. До 2020 года члены его семьи жили в городе Шуши, а до осени 2023 года - в Степанакерте. Мужчина заявил, что не будет голосовать за действующую власть, но оппозиционным партиям, которые считаются пророссийскими, также не отдаст свой голос.

«Я считаю себя арцахцем (карабахцем). Не собираюсь голосовать за партии Кочаряна, Карапетяна или Царукяна, так как считаю их пророссийскими. Россия не дружественная нам страна, она толкает Армению под Турцию, как всегда делала веками. Я пойду на выборы, чтобы мой бюллетень не использовали для фальсификаций, но выберу партию “Против все”», потому, что я выступаю против всех”, - сказал Сарадян.

Строитель из Степанакерта Вреж Гаспарян в свои 49 лет имеет двух внуков. Он заявил, что выберет ту партию, которая стремится к хорошим отношениям с Россией.

“Я, мой сын и его жена приняли гражданство Армении в начале этого года. Я не скажу, за кого именно проголосую, но я предпочитаю ту силу, которая не против России. Не потому, что люблю Россию, - просто понимаю, что Россия не отпустит Армению, и всеми силами будет удерживать, и если экономической блокадой не получится, то организует войну. Это не только я понимаю, но и все арцахцы, потому что уже видели такое”, - сказал мужчина.

35-летний Санасар Хачатрян из Степанакерта отказался говорить, за кого будет голосовать. При этом он дал понять, что не отдаст голос правящей партии. “Голосовать за действующею власть после сдачи Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) - это будет повторное предательство в отношении арцахцев», - сказал он.

22-летняя Нарине Сафарян выбирает, за кого проголосовать, исходя из насущных интересов карабахских переселенцев.

“Мы были счастливы в Арцахе, но с приходом нынешней власти это счастье у нас отняли. Арцахский вопрос должен оставаться частью государственной повестки Армении, но вместо этого нас оскорбляют, унижают, арестовывают за озвучивание мнения и вопросы. Я отдам свой голос за ту партию, кто предлагает реальные решения проблем переселенцев», - сказала девушка.

Ангелине Григорян из Степанакерта недавно исполнилось 19 лет. Она выразила сожаление, что первые для нее выборы “проходят в такой тяжелой ситуации”. “Я не решила, кому отдам свой голос. Еще не в восторге от предвыборной агитации: неужели нельзя было проводить цивилизованнее? Мои симпатии склоняются к партии “Крылья единства” - ее лидер мне кажется достаточно серьезным человеком, он провел агитацию без интриг и склок”, - сказала девушка.

Пенсионер из Степанакерта Армен Петросян сравнил текущую ситуацию в Армении с периодом после войны 2020 года в Нагорном Карабахе. “Армения окружена врагом, экономически зависит от Азербайджана и России, Европа играет в «кошки-мышки». Власть пугает народ новой войной, если что-то будет сделано не так как они хотят. Все так, как было у нас, и я предвижу блокаду Армении. Еще люди хотят мира, добрых отношений с азербайджанцами и турками - но люди в Армении представляют этот мир таким, как в советское время, и не понимают, что уже не будет так, как тогда”, - сказал мужчина. Он добавил, что не определился с выбором, но точно не будет голосовать “ни за прежние власти, ни за нынешние”.

41-летний переселенец из Карабаха Аро Григорян в Армении работает водителем. Он смог трудоустроиться лишь приняв гражданство Армении, - и теперь хочет проголосовать ту партию, которая готова обеспечить в дальнейшем его стабильный доход.

“Я не вмешиваюсь в политику, для меня важно, чтоб моя семья была обеспечена. Поэтому я выберу силу, которая мне покажется надежной на будущее”, - сказал мужчина, отказавшись назвать партию, за которую собирается голосовать.

Он отметил, что далеко не все карабахцы планируют голосовать за главные оппозиционные силы. “Мы, арцахцы (карабахцы) много общаемся между собой. Я скажу так: за потерю Арцаха ответственны не только действующая власть, но и те силы, что когда-то были у власти, - и поэтому яуверен, что большинство арцахцев, имеющие право голоса в Армении, просто не пойдут на выборы”, - заключил Григорян.

Пенсионер Маис Григорян, ветеран карабахской войны, имеет гражданство Армении. По словам пожилого мужчины, он не пойдет на выборы, поскольку не услышал ни от одной из участвующих в них политических сил, что “потерянные армянские земли будут возвращены”.