Участники дискуссии в соцсети вписали снос памятника "Мы – наши горы" в контекст мирных переговоров

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Если власти Азербайджана примут решение снести памятник "Мы – наши горы" в Карабахе, это может отразиться на мирных переговорах с Арменией, находящихся на финальной стадии, указали участники дискуссии в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июня в офисе омбудсмена культурного наследия и Агентстве развития культуры и туризма Нагорного Карабаха заявили, что информация о сносе азербайджанцами памятника "Мы – наши горы" в Степанакерте не подтверждена. Изображение, на котором показан процесс сноса, сгенерировано при помощи искусственного интеллекта. Официальный Баку и армянская оппозиция извлекли свои политические бонусы из не подтверждённой фактами публикации о сносе памятника в Степанакерте, считают армянские политологи. 26 июня бакинские аналитики указали на право Азербайджана решать судьбу памятника. Они отметили, что монумент "Мы – наши горы" возведен в Карабахе, когда он был частью Азербайджанской ССР.

В предыдущих дискуссиях, в которых обсуждался памятник "Мы – наши горы", комментаторы преимущественно занимали радикальные позиции. 27 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook* были опубликованы два поста на эту тему. Дискуссии в комментариях отличились тем, что самих комментариев стало в несколько раз больше. К обсуждению присоединились пользователи с умеренными взглядами.

Комментаторы напомнили о продолжающемся процессе мирного соглашения

Пост о том, что аналитики указали на право Азербайджана решать судьбу памятника "Мы – наши горы", был опубликован 27 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 162 тысяч пользователей. На 13.00 мск 29 июня эта запись набрала 216 отметок с реакцией пользователей и 462 комментария. Большая часть их авторов указала на право Азербайджана самостоятельно принимать решение, нужно ли сносить памятник. Однако часть пользователей указала, что снос на фоне процесса по мирному соглашению будет неуместным.

"[Азербайджан] имеет право снести. Но, есть одно но. Если мы сейчас на стадии мирного договора [с Арменией] и на перспективе мирного сосуществования и добрососедских отношений с армянами, то этого делать не следует. Это не просто памятник для армян, а что-то сакральное и святое. Тем самым мы будем в глазах у всех армян, возможно и не только у армян, а и у других выглядеть невыгодно. Можно привлечь азербайджанских скульпторов и отреставрировать этот памятник, немного изменив его. Добавить азербайджанский колорит. Название оставить "Мы и наши горы", указать имена азербайджанских скульпторов и дату", – считает Горхмаз Абдуллаев.

"Если памятник построен, тогда, когда территория была азербайджанской и бюджет тоже, архитектор посвятил сооружение местным долгожителям, то зачем сносить? Там отличный климат, есть и будут долгожители. Но есть вероятность, что пока этот памятник будет стоять там, то некоторые будут считать, что это армянская территория и будет противостояние", – написал Роб Маи.

"Памятник нужно снести, и на его месте воздвигнуть символы героизма азербайджанского солдата. Но это сугубо мое мнение. Окончательное решение за руководством страны, а не за читателями", – отметил Samir Samirov.

"А мне этот памятник очень нравится. Это своего рода символ современного азербайджанского Карабаха с его долгожителями, своего рода знак уважения всем бабушкам и дедушкам", – написал Димитрий Мичиев.

"Мне тоже он нравится. И я не соотношу его именно к какой-то нации, а в целом к кавказским долгожителям. Необычный и аутентичный для Карабаха памятник", – ответила ему Лариса Григорьева.

"Азербайджан снести памятник право то имеет... Но всегда ли мы пользуемся нашими правами? А тут о правах на что? Снести памятник много смелости не требуется", – указал Айдин Ахунд.

Памятник "Мы – наши горы" является одним из символов Арцаха и всего армянского культурного наследия региона. Монумент был построен в 1967 году при въезде в город Степанакерт. Его авторы – скульптор и народный художник Армянской ССР Саркис Багдасарян и архитектор Юрий Акопян, указано на сайте Армянского музея.

Еще один пост о памятнике "Мы – наши горы" был опубликован на странице "Кавказского узла" в Facebook* также 27 июня. На 13.00 мск 29 июня эта запись набрала 560 отметок с реакцией пользователей и 945 комментариев. Большая часть их авторов заняла радикальную позицию с требованием сноса памятника. Однако часть комментаторов высказала умеренную точку зрения.

"Мы – наши горы" – это памятник мирному труду и долголетию людей, которые веками жили на этой земле. Камни и скульптуры не воюют и не участвуют в политике. Давайте сохранять культуру, чтобы доказать, что мы стремимся к долгому миру, а не к разрушению", – написал Կարեն Մարդանյան.

"Я считаю, что среди двух народов все же найдутся адекватные люди, которые встанут за мир. Нужно научиться жить дальше. Уничтожение памятников – это слабость", – отметила Shushanik Avetisyan.

"Этот памятник был создан в 1967 году на средства Азербайджанской ССР и был посвящён долголетию жителей Карабаха. Он символизировал людей, живших на этой земле, а не принадлежность памятника исключительно одному народу. Карабах всегда был землёй, где на протяжении многих поколений проживали представители разных национальностей, и исторические факты не должны подменяться политическими интерпретациями", – указал Akif Mirsiyaboglu.

В Карабахе регулярно фиксируются случаи разрушения памятников и монументов

Историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении исторических зданий и памятных сооружений в Карабахе. Речь идет как о средневековых объектах, объектах XX века, так и про объекты советского периода.

Так, в ноябре 2020 года Азербайджан обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В частности, согласно заявлению властей Азербайджана, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар – памятник XVIII века.

В декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц”, а спутниковые снимки демонстрируют также разрушения монастыря Святого Всеспасителя, оба они датированы XVII веком.

По данным организации Caucasus Heritage Watch, основанным на спутниковых снимках, мемориал к 100-летию геноцида армян 1915 года, установленный в Степанакерте, был разрушен.

Активисты Artsakh Monuments 4 мая 2025 года заявили, что власти Азербайджана разрушили памятники павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Ванк, хачкар и стелу в память о героях карабахского конфликта.

12 мая 2024 года фонд по изучению армянской архитектуры сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Карабахе полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.