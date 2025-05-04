Активисты обвинили власти Азербайджана в разрушении памятников в Карабахе

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Власти Азербайджана, по данным Artsakh Monuments, разрушили памятников павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Ванк, хачкар и стелу в память о героях карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. В декабре 2024 года карабахские общественные организации в обращении в ООН и ЮНЕСКО потребовали направить в регион миссию, чтобы остановить уничтожение азербайджанской стороной объектов армянского культурного наследия. В марте комиссия США по международной религиозной свободе констатировала разрушение Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Нагорном Карабахе.

Мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк, перешедшем под контроль Азербайджана, заявила в январе 2024 года армянская организация Monument Watch. Несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды. Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как видеозаписи разрушения армянских кладбищ будут использованы против Баку, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи. 29 февраля 2024 года общественная организация "Омбудсмен культуры Айка" сообщила о разрушении сельского кладбища в селе Хин Шена.

Госслужба охраны исторической среды Artsakh Monuments сообщила о том, что Азербайджан разрушил памятник жертвам Великой Отечественной войны в селе Ванк Мартунинского района в Нагорном Карабахе, хачкар, возведенный в память о героях карабахского конфликта и стелу с барельефом, на котором изображены погибшие герои, пишет 3 мая News.am.

Активисты обвинили власти Азербайджана в "антиармянской, антикультурной разрушительной политике" и уничтожении "всего армянского".

После 44-дневной карабахской войны 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, представители бывших карабахских властей, сославшись на спутниковые снимки, заявили, что в Шуши (азербайджанское название – Шуша) разрушена церковь "Зеленый час". Снос этой церкви невозможен, так как она внесена в реестр охраняемых исторических зданий Азербайджана, заявил азербайджанский историк Фаик Исмаилов. Две христианские церкви в Шуше, в том числе "Зеленый час", реставрируются, пояснил политик Тогрул Джуварлы.

В ноябре 2020 года Азербайджан обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В частности, согласно заявлению властей Азербайджана, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Помощник президента Азербайджана призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия".

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