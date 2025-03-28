Комиссия США указала на разрушение армянских памятников в Карабахе

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Комиссия США по международной религиозной свободе в своем докладе констатировала разрушение Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. 5 декабря 2024 года карабахские общественные организации в обращении в ООН и ЮНЕСКО потребовали направить в регион миссию, чтобы остановить уничтожение азербайджанской стороной объектов армянского культурного наследия.

Мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк, перешедшем под контроль Азербайджана, заявила в январе 2024 года армянская организация Monument Watch. Несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды. Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как видеозаписи разрушения армянских кладбищ будут использованы против Баку, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи. 29 февраля 2024 года общественная организация "Омбудсмен культуры Айка" сообщила о разрушении сельского кладбища в селе Хин Шена.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала доклад, в котором сообщила о разрушении Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Карабахе, сообщает News.am.

Согласно докладу, размещенному на сайте USCIRF, организация Caucasus Heritage Watch предоставила данные о находящихся под угрозой религиозных объектах в Нагорном Карабахе. Организация сообщила о разрушении армянских религиозных объектов, включая церковь XIX века, двух кладбищ и других памятников.

"Кроме того, в июне [2024 года] американская неправительственная организация Freedom House обнаружила, что Азербайджан осуществлял "всеобъемлющую, методично реализуемую стратегию по опустошению Нагорного Карабаха от этнического армянского населения и исторического и культурного присутствия" в ходе военных операций 2020 и 2023 годов, и пришла к выводу, что действия Азербайджана представляют собой военные преступления и преступления против человечества", - говорится в докладе.

Комиссия рекомендовала правительству США ввести адресные санкции в отношении азербайджанских госструктур и содействовать посещению Карабаха независимыми международными наблюдателями для осмотра и документирования реестра культурного и религиозного наследия, отмечается в документе.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

После 44-дневной карабахской войны 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, представители бывших карабахских властей, сославшись на спутниковые снимки, заявили, что в Шуши (азербайджанское название – Шуша) разрушена церковь "Зеленый час". Снос этой церкви невозможен, так как она внесена в реестр охраняемых исторических зданий Азербайджана, заявил азербайджанский историк Фаик Исмаилов. Две христианские церкви в Шуше, в том числе "Зеленый час", реставрируются, пояснил политик Тогрул Джуварлы.

В ноябре 2020 года Азербайджан обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В частности, согласно заявлению властей Азербайджана, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Помощник президента Азербайджана призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия".

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