×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:43, 28 марта 2025

Комиссия США указала на разрушение армянских памятников в Карабахе

Собор Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши после попадания снаряда. Октябрь 2020 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комиссия США по международной религиозной свободе в своем докладе констатировала разрушение Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. 5 декабря 2024 года карабахские общественные организации в обращении в ООН и ЮНЕСКО потребовали направить в регион миссию, чтобы остановить уничтожение азербайджанской стороной объектов армянского культурного наследия.

Мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк, перешедшем под контроль Азербайджана, заявила в январе 2024 года армянская организация Monument Watch. Несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды. Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как видеозаписи разрушения армянских кладбищ будут использованы против Баку, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи. 29 февраля 2024 года общественная организация "Омбудсмен культуры Айка" сообщила о разрушении сельского кладбища в селе Хин Шена.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала доклад, в котором сообщила о разрушении Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Карабахе, сообщает News.am.

Согласно докладу, размещенному на сайте USCIRF, организация Caucasus Heritage Watch предоставила данные о находящихся под угрозой религиозных объектах в Нагорном Карабахе. Организация сообщила о разрушении армянских религиозных объектов, включая церковь XIX века, двух кладбищ и других памятников.

"Кроме того, в июне [2024 года] американская неправительственная организация Freedom House обнаружила, что Азербайджан осуществлял "всеобъемлющую, методично реализуемую стратегию по опустошению Нагорного Карабаха от этнического армянского населения и исторического и культурного присутствия" в ходе военных операций 2020 и 2023 годов, и пришла к выводу, что действия Азербайджана представляют собой военные преступления и преступления против человечества", - говорится в докладе.

Комиссия рекомендовала правительству США ввести адресные санкции в отношении азербайджанских госструктур и содействовать посещению Карабаха независимыми международными наблюдателями для осмотра и документирования реестра культурного и религиозного наследия, отмечается в документе.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

После 44-дневной карабахской войны 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, представители бывших карабахских властей, сославшись на спутниковые снимки, заявили, что в Шуши (азербайджанское название – Шуша) разрушена церковь "Зеленый час". Снос этой церкви невозможен, так как она внесена в реестр охраняемых исторических зданий Азербайджана, заявил азербайджанский историк Фаик Исмаилов. Две христианские церкви в Шуше, в том числе "Зеленый час", реставрируются, пояснил политик Тогрул Джуварлы.

В ноябре 2020 года Азербайджан обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В частности, согласно заявлению властей Азербайджана, в Губадлинском районе была превращена в свинарник мечеть Мамар - памятник XVIII века. Помощник президента Азербайджана призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламской конференции "принять меры и жестко осудить эти варварские действия".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Переселенцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:17, 24 июня 2025
Арутюнян рассказал суду в Баку о финансировании и заселении Нагорного Карабаха
Молоток судьи и ракетный обстрел. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:57, 14 июня 2025
Мнацаканян рассказал о ракетных обстрелах Азербайджана
Рубен Варданян. Фото: https://hetq.am/ru/tag/Ruben%20Vardanyan
04:42, 11 июня 2025
Защита Варданяна заявила о расхождениях в документах обвинения
Медиснкий на фоне флага Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:51, 10 июня 2025
МИД Азербайджана раскритиковал заявление Владимира Мединского
Суд по делу карабахских лидеров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:56, 3 июня 2025
Жертвы 44-дневной войны выступили в суде по делу карабахских лидеров
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Блогеры
Фото
07:37, 2 июля 2025
Ветер с Апшерона
16
Шкалы враждебности
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше