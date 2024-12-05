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13:14, 5 декабря 2024

Карабахские активисты потребовали реакции ЮНЕСКО на уничтожение культурного наследия

Церковь Святого Вознесения в Бердзоре (слева) и строящаяся на ее месте мечеть. Фото: Общество Русско-Арцахской дружбы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общественные организации в обращении в ООН и ЮНЕСКО потребовали направить в Карабах миссию, чтобы остановить уничтожение азербайджанской стороной объектов армянского культурного наследия.

Как информировал "Кавказский узел", 30 ноября более 30 армянских общественно-политических и религиозных организаций, работающих в разных странах, призвали создать платформу для обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха правом на коллективное возвращение на родину. После массового исхода населения из Нагорного Карабаха около 20 тысяч беженцев трудоустроились в Армении. Процессу трудоустройства препятствует фактор гражданства, рассказали правозащитники.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года – только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

62 карабахские общественные организации направили обращение к генсеку ООН Антонио Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле. В нем они указали на случаи преднамеренного уничтожения и присвоения армянского культурного наследия. Карабахские НПО потребовали направить миссию в Карабах, чтобы зафиксировать подобные случаи, а также создать механизмы по их предотвращению.

Были зафиксированы многочисленные преступления против армянского наследия: полностью уничтожены церковь Святой Богородицы в Мехакаване, церковь Святого Саргиса в Мохренесе, церковь Святого Вознесения в Бердзоре и церковь Святого Иоанна Крестителя в Шуши. Армянские духовные центры подвергались осквернению, а сотни хачкаров (крест-камней) уничтожались. Более 30 художественных и музейных коллекций, включающих тысячи экспонатов, были разграблены Азербайджаном, сказано в обращении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанское название Мехакавана – Джебраил, Мохренеса – Сусанлыг, Бердзора – Лачин, Шуши – Шуша, Степанакерта – Ханкенди, Мец Тахера – Бёюк-Таглар, Сгнаха – Сыгнаг, Атерка – Гасанриз.

"Уничтожение церквей считается актом геноцида в соответствии с руководством Римского статута по расследованию преступлений против культурного наследия, где говорится, что преступления против или затрагивающие культурное наследие, часто связаны с геноцидом или совершаются как его часть", – сказано в письме.

Авторы обращения указали на уничтожение азербайджанской стороной мемориальных комплексов, посвящённых памяти жертв геноцида армян, Второй мировой войны и войн в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), а также памятных камней, исторически значимых мостов, культурных центров, библиотек, школ и других объектов. "Деревня Карин Так в Шушинском районе, деревня Мохренес в Гадрутском районе и исторический район города Гадрут полностью разрушены", – сказано в обращении.

Некоторое время назад с землей сравняли целые районы Степанакерта, включая исторический квартал XIX века. Преднамеренное уничтожение города, его исторических зданий и наследия нарушает статью 8 Римского статута и считается преступлением против человечности, отметили карабахские общественные организации в совместном заявлении.

Действия по уничтожению культурных ценностей, как отмечают авторы письма, запрещены четырьмя Женевскими конвенциями 1949 года о защите жертв войны, законами и обычаями войны, их протоколами, а также соответствующими резолюциями ООН и договорами по защите прав человека.

Кроме этого, отмечается, что распространение азербайджанцами видеозаписей этих разрушений стало средством психологического давления на беженцев из Нагорного Карабаха. "Азербайджанцами были уничтожены кладбища в деревне Мец Тахер (Гадрутский район), деревне Сгнах (Аскеранский район), деревне Атерк (Мартакертский район) и городе Шуши. Уничтожение кладбищ является преступлением против личного достоинства и человеческой памяти", – подчеркнули авторы обращения.

Они сослались на статью 4 Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, согласно которой любые акты вандализма, присвоения, грабежа, ненависти или мести в отношении культурного наследия запрещены.

Также, как отмечается в письме, согласно Первому протоколу Гаагской конвенции 1954 года, запрещено уничтожение культурных или духовных ценностей на оккупированных территориях. Политика преднамеренного уничтожения культурного наследия осуждается Декларацией ЮНЕСКО 2003 года о преднамеренном уничтожении культурного наследия.

"Тем не менее, в период 2020-2024 годов ЮНЕСКО не выполнила свой мандат, предоставленный ООН, по защите мирового культурного наследия и не направила миссию в Арцах для документирования текущего состояния наследия региона и предотвращения дальнейших разрушений со стороны Азербайджана. Вместо этого организация ограничилась заявлениями и выражением обеспокоенности", – сказано в обращении карабахских общественных организаций.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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