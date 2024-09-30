Карабахцы спустя год после исхода в Армению напомнили о его причинах

30 сентября 2024, 03:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан не гарантировал безопасную жизнь армян в Нагорном Карабахе, заявил президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. Карабахцы рассказали, что был и вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

Как писал "Кавказский узел", после исхода жителей Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. В Нагорном Карабахе остались 14 армян, многие из тех, кто не уехал в октябре 2023 года, обратились позднее в Красный Крест с просьбой перевезти их в Армению, заявил 7 сентября карабахский омбудсмен Гегам Степанян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Власти Нагорного Карабаха вели переговоры с Азербайджаном о дальнейшей судьбе армян Карабаха, однако гарантии безопасной жизни армян в своих домах Баку не давал. Об этом заявил в ходе брифинга президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.

"Никто не знал, что будет дальше. До последнего момента арцахцы не хотели покидать свои дома, свою родину. Мы переговаривались с азербайджанцами по вопросу, чтобы сохранить стабильную ситуацию и начать переговоры о дальнейшей судьбе Арцаха и арцахцев. Но с азербайджанской стороны мы не получили гарантии того, что армяне смогут продолжить жить в своих домах безопасно", - заявил Шахраманян.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Оставаться в Степанакерте уже было опасно и недальновидно, рассказывают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" беженцы из Нагорного Карабаха, ставшими свидетелями вторжения азербайджанцев уже в Степанакерт.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла пресс-секретарь МЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян, 21 сентября азербайджанцы вторглись на одну из окраин Степанакерта, в Кркджан, откуда открыли целенаправленную стрельбу по улицам и домам столицы.

По его словам, в результате этих обстрелов ранения получили два человека. "В Степанакерте уже начался настоящий хаос и паника. Люди массово начали искать пути, чтобы спасти свои семьи, вывезти из этого хаоса", - сообщил он.

Одна из раненных в результате обстрела улиц Степанакерта - это медсестра Лусине Месропян, которая работала в Республиканской больнице.

21 сентября к 11 часам Лусине вышла из дома, чтобы пойти на работу, и в этот момент в ее направлении азербайджанцы открыли стрельбу. "В Лусине стрелял снайпер. Она находилась неподалеку от своего дома на окраине города. Она получила ранение в поясницу. Скорую помощь ей вызвали прохожие, а до приезда бригады Лусине сама себе перевязала рану, чтобы не истечь кровью", - отметил Тадевосян.

Затем ее, по его словам, доставили в больницу, оперировали и выписали через пару дней, поскольку больницы были переполненными другими ранеными, надо было их жизни спасать.

Второй раненый, как отметил Тадевосян, это знахарь Коля, который жил на окраине города, в Кркджане. Его вывезли уже русские солдаты.

Ануш Согомонян выехала из Нагорного Карабаха 28 сентября 2023 года. Спустя год она уверена, что решение было правильным. "Неизвестно, что бы с нами случилось. Уверена, ничего хорошего", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина отметила, что вечером в районе 20:00 часов 27 сентября она с подругой находилась в центре города, чуть выше Площади Возрождения в Степанакерте. "Мимо нас по улице Туманяна проехали два больших армейских грузовика, набитых азербайджанскими военными. Их спереди и сзади сопровождали русские", - рассказала Согомонян.

Асмик Арушанян рассказывает, что днем 28 сентября по дороге рядом с ее домом, по улице Рубени в Степанакерте прошел азербайджанский патруль из трех полицейских. "Они остановились у дома соседа, простояли там, потом ушли на улицу Вардана Мамиконяна, в сторону физмат школы. А на следующий день, 29 сентября, выезжая из города, мы на машине проехали мимо Карабах-телекома, где стояли с десяток азербайджанских пикапов и около двух десятков азербайджанцев, которые уже начали орудовать в Карабах-телекоме", - вспоминает Арушанян.

Семья Гагика Бабаяна жила в одном из многоквартирных домов на окраине Степанакерта, в районе обувной фабрики.

Гагик вспоминает, что он был на посту в районе Кркджана, вместе с другими горожанами они дежурили на подступах к Степанакерту, чтобы обеспечить безопасность мирным жителям.

Бабаян рассказывает, что, семья его - жена и семимесячный ребенок - находились у его родителей, в центре Степанакерта. "Когда стало ясно, что оставаться в Арцахе небезопасно, я решил пойти домой, забрать некоторые вещи. Ни одного соседа я не встретил, вообще, как будто в районе никто не живет. А на дверях на азербайджанском языке было написано "убирайтесь, армяне, здесь вы больше жить не будете", - рассказал он. 26 сентября семья Бабаянов выехала из Степанакерта.

Лина Саргсян рассказывает, что по всему городу в Степанакерте уже были азербайджанские полицейские. "Страшно было уже как в город выйти, так и дома сидеть, все ждали, что вот-вот к нам в дом ворвутся азербайджанцы. В тот день, 25 сентября, я вышла на наш балкон, выходящий на улицу Туманяна, смотрю, перед нашим зданием остановились несколько азербайджанских машин. Они вышли из машин, разглядели здание, что-то между собой переговорили на азербайджанском, а когда заметили меня на балконе, показали знак "серых волков", - вспоминает Саргсян.

По ее словам, сейчас по кадрам, которые распространяют азербайджанцы, их жилой квартал превратили в студенческое общежитие.

По мнению политического обозревателя Наиры Айрумян, вопрос карабахцев искусственно отделяется от вопроса самого Нагорного Карабаха, его территории, статуса, политических и правовых оснований и корней.

"Я думаю, что, если бы власти Нагорного Карабаха вели бы переговоры о том, чтобы остаться в Карабахе без определения какого-либо статуса, Азербайджан бы согласился. Но, поскольку оставаться армянам в Нагорном Карабахе без статуса, безопасности и прав просто нереально, то этот вопрос был снят с повестки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

Армяне в таких условиях в Нагорном Карабахе, по мнению Айрумян, жить не могут. После 33-летней истории конфликта и 33-летней истории государственности в Арцахе, отношение азербайджанцев к армянам кардинально отличается от того, что было до 1988 года.

Армения и Азербайджан не являются, как прежде, частью одного государства СССР, соответственно, как она отметила, нет уже возможности привлечь советские вооруженные силы или внутренние войска к той или иной ситуации. Здесь каждый сам по себе.

"Карабахцы, если бы остались в Нагорном Карабахе, были бы брошены на произвол судьбы на милосердие азербайджанского правительства, которое всеми способами показывает свою цель - выкорчевать армянские корни из этой земли. То, что сейчас происходит - уничтожение армянских церквей, хачкаров, населенных пунктов, жилых кварталов - не просто акты вандализма, а демонстрация своих намерений. Остались бы армяне в Нагорном Карабахе, была бы политика ассимиляции с элементами геноцида", - заключила Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", министр иностранных дел Армении призвал отправить миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах для защиты армянского культурного наследия. Более пяти тысяч историко-культурных памятников находятся под угрозой уничтожения, заявил бывший министр культуры Нагорного Карабаха.

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.