Бегларян назвал число оставшихся в Нагорном Карабахе жителей

14 октября 2023, 23:05

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В Нагорном Карабахе остается очень мало людей, Красный Крест оказывает помощь, тем кто остался и ведет поиски людей, которые не смогли самостоятельно выехать в Армению, сообщили представители организации. По данным бывшего госминистра Артака Бегларяна, в Карабахе остаются не более 40 жителей, среди которых есть и этнические армяне.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, из них около 58 тысяч получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались власти страны.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха, общественный деятель Артак Бегларян заявил, что из Нагорного Карабаха выехало 99,96% населения, а в Карабахе остаются "не более 40 жителей, включая без вести пропавших". По его словам, "в Степанакерте остались более 15 идентифицированных армян". "Некоторые из оставшихся в Арцахе не являются этническими армянами, имеют славянское происхождение", - указал он.

Бегларян назвал не соответствующими действительности "утверждения азербайджанской стороны, что в лесах Арцаха скрываются вооруженные группы". "На самом деле там нет ни одного вооруженного и прячущегося человека", - сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

В результате военной операции Азербайджана 19-20 сентября "погибли 200 военнослужащих и более 20 мирных граждан, а порядка 50 граждан считаются без вести пропавшими, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он отметил, что сотрудники спасательной службы при МВД Нагорного Карабаха до 2 октября вместе с Международным комитетом Красного Креста проводили по квартирам и домам поиски людей, не успевших уехать.

Миссия МККК с последних дней сентября ведет поиск людей, которые не смогли отправиться в Армению, при этом не называется конкретная цифра. С 29 сентября по 3 октября, "при нашей поддержке около 100 уязвимых лиц были благополучно перемещены на центральную площадь (Степанакерта), где последние доступные автобусы и машины скорой помощи доставили их в Армению", указано в сообщении Международного комитета Красного Креста Армении в Facebook* от 6 октября.

Точное число армян, оставшихся в Нагорном Карабахе, пока неизвестно, но их очень мало, заявила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Республике Армения Зара Аматуни. "На территории Нагорного Карабаха работает команда МККК. Она продолжает оказывать помощь оставшимся там людям. Им предоставляют лекарства, продукты питания, а также гигиенические принадлежности", - привела ее слова 13 октября армянская радиостанция "Ван".

В основном на территории Нагорного Карабаха остались люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем и лишенные возможности самостоятельного передвижения. По ее словам, такие люди есть не только в Степанакерте, но и селах, причем и в довольно отдаленных. "Также поступают заявления от семей, которые ранее переселились в Армению. Они, как правило, просят найти их родных и близких. На основании данных обращений МККК помогает установить соответствующий контакт, а при желании – перевезти в Армению", - сказала Аматуни.

До 29 сентября эвакуацией населения занимались правительство и российские миротворцы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правительстве Нагорного Карабаха. По его словам, 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха, о которых говорилось в официальных карабахских заявлениях - это население на момент начала блокады с учетом приехавших после войны 2020 года. По его словам, сколько уехало в первые послевоенные годы, а во время блокады, а так же, сколько человек выехали при посредничестве российских миротворцев не прослеживалось, так как "решались более важные социальные проблемы в Степанакерта и в районах", - пояснил он.

Видео, на котором семь пожилых мужчин едят за столами, предположительно снятое азербайджанским пользователем, опубликовал на своей странице в Facebook* пользователь Марат Еганян. Комментаторы заявили, что узнали жителей Степанакерта, по их утверждениям, это одинокие, больные или бездомные люди. При этом пользователи соцсети не исключили, что эти люди могли сами отказаться покидать город.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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