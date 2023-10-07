Жилье в Армении получили 58 тысяч карабахских беженцев

07 октября 2023, 12:59

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Около 58 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались власти страны. В Нагорном Карабахе продолжаются поиски оставшихся армян, сообщил Международный комитет Красного креста.

Как писал "Кавказский узел", к 1 октября 45 516 жителей Нагорного Карабаха воспользовались предоставленным властями Армении жильем, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

К 1 октября в Армению переехали 100 514 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил в тот же день карабахский омбудсмен. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

В Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, идет процесс их идентификации и регистрации, при этом обработаны 99,3% данных, сообщила сегодня Назели Багдасарян.

"Распределение [беженцев] продолжается как в областях, так и в Ереване. В некоторых случаях люди, получившие первое пристанище, переезжают в более подходящие населенные пункты, чтобы продолжить проживание уже в арендованных домах", - сказала она.

По ее словам, в областях Армении находятся 76 692 переселенца. "Процесс размещения и предоставления пристанища около 58 000 человек из общего числа прибывших поддержало государство. Остальным были предоставлены определенные продукты питания, предметы гигиены, лекарства", - приводит ее слова News.am.

Международный комитет Красного креста продолжает поиски оставшихся в Нагорном Карабахе армян, сообщает сегодня "Новости-Армения".

"Наши команды работают над поиском людей, которые все еще находятся в своих домах после того, как десятки тысяч человек покинули регион", - цитирует сообщение организации издание.

Напомним, в Гюмри волонтеры подключились к сбору одежды, еды и медикаментов для приехавших переселенцев из Нагорного Карабаха. Беженцы рассказали "Кавказскому узлу", что вынуждены были покинуть свои дома в спешке и без вещей.

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

Проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция в Карабахе усугубила сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой Лачинского коридора. При этом 5 октября армянский премьер Никол Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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