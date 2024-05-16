Аналитики прокомментировали атаку на поезд под Волгоградом

16 мая 2024, 12:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Украина ранее не применяла дроны для атаки грузовых поездов с горючим в регионах юга России, эта тенденция новая. Подобные атаки создают угрозу мирным жителям, дома которых расположены около железных дорог, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 14 мая власти сообщили, что грузовые вагоны сошли с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства. Источник отметил, что пожар на станции произошел после атаки дрона.

После начала специальной военной операции (СВО) различные объекты в регионах юга России, в том числе и в Волгоградской области, регулярно подвергаются атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 13 мая на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотника.

Атака дронами на грузовые поезда – это новая тенденция, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Таких атак на поезда с использованием дронов не было.

"Таких атак на поезда с использованием дронов не было. Были атаки с целью уничтожения топливных запасов, но атак именно на грузовые поезда, перевозящие топливо, не было. Но удивляться не стоит. Украине обещали поставлять столько дронов, сколько будет необходимо. Поэтому это было ожидаемо. Украина не испытывает проблем с запуском дронов, они будут бомбить все наши стратегические объекты. Наша задача защитить все эти объекты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные атаки опасны в первую очередь для людей, которые живут вблизи железнодорожных станций, добавил он.

"Если взорвется цистерна с топливом, горючим веществом, из-за чего пожар распространяется очень быстро, то все граждане, которые живут около станций, они и их дома будут в опасности. В целом любые взрывы приносят ущерб не только объектам, но и людям. Эти атаки очень опасны для гражданского населения. Помимо всего прочего это сеет панику. Люди начинают задавать вопросы: "А почему эти дроны долетают до нас, и их никто не сбивает до взрывов", – пояснил аналитик.

На то, что ранее атаки дронами на грузовые поезда не совершались, также указал полковник МВД в отставке Амир Колов.

"Действительно, ранее не совершались подобные акции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Колов также отметил, что атаки дронами на грузовые поезда с горючим опасны для мирного населения. "Конечно любой взрыв техногенного характера, где наносится не только материальный вред, но и происходят экологические катастрофы с загаживанием и уничтожением природных ресурсов, опасен для людей, особенно проживающих поблизости с данными катастрофами, в том числе и транспортными сообщениями", – указал он.

Новой способ атак поездов в виде их атак дронами опасен для мирных жителей, так как около железнодорожных станций как правило строится много зданий, отметил на условиях анонимности журналист из Дагестана. "Все крупные населенные пункты Дагестана могут пострадать. Везде распространено строительство вблизи железнодорожных станций и путей. При атаке дронами составов с топливом, нефтью, пострадают обычные граждане, которые живут рядом", – сказал он корреспонденту "Кавказскому узлу".

В крупных городах Дагестана есть склады, на которых хранится ГСМ и газовое топливо, эти объекты находятся рядом с гражданской инфраструктурой, добавил он. "Такая картина в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Дербенте. Везде. И это очень опасно для гражданского населения", – сказал аналитик.

ПВО работает хорошо, но сбить все дроны теоретически невозможно

Атаки дронами несут опасность, однако вряд ли с этой точки зрения особо выделяются атаки по железным дорогам, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

"Суть в том, что ПВО работает хорошо, но сбить все дроны теоретически невозможно. Что касается угрозы гражданскому населению, здесь яркий показатель Крым и и Донбасс, где часто удары наносятся не по военным объектам, не по логистике... Не стал бы выделять именно железные дороги и грузовые поезда. С этой точки зрения не вижу большой опасности для жителей Краснодарского края", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Атаки на грузовые поезда не будут продолжительными, считает он.

"Нет никакой эффективности в таких атаках. Эти удары бесполезны, потому что расположение этих станций, объём топлива никак не повлияют на ход СВО. Например, они пытались ударить по бензохранилищу под Анапой, но надо понимать, что это топливо не предназначено для СВО, оно для внутреннего потребления. Это всего лишь потенциальная опасность для гражданского населения. Поэтому, думаю, что таких атак будет мало", – объяснил Гусий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.