Грузовые вагоны сошли с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства

14 мая 2024, 07:32

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На железнодорожной станции Котлубань под Волгоградом произошел пожар, с рельсов сошли вагоны грузового поезда, сообщили в РЖД. Пожар на станции произошел после атаки беспилотника, отметил источник.

По данным МЧС сообщение о пожаре на станции Котлубань в Волгоградской области поступило в 01.55 мск.

"В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 [мск]", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

В результате вмешательства посторонних лиц в работу железной дороги на станции Котлубань с рельсов сошли вагоны грузового поезда, сообщили в "Российских железных дорогах" (РЖД). Инцидент произошел в 01.15, пострадавших нет, привел "Интерфакс" сообщение компании.

В результате инцидента произошла задержка пассажирских поездов, позднее движение открыли по одному пути в реверсивном режиме, отметила РЖД.

Два вагона с топливом загорелись после атаки беспилотника. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась, из-за чего произошел разлив топлива. С рельсов всего сошли девять вагонов, передал сегодня телеграм-канал "Baza" со ссылкой на источник.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 13 мая на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотника.

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