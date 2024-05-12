Пожар произошел на Волгоградском нефтезаводе

12 мая 2024, 07:21

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На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, люди не пострадали. Возгорание возникло после падения беспилотника, сообщили сегодня власти.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников (БПЛА) на Волгоградскую область.

"В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе – пожар ликвидирован. Жертв нет", – привела сегодня в своем телеграм-канале администрация Волгоградской области слова губернатора.

"Кавказский узел" также писал, что после начала специальной военной операции Волгоградская область периодически подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. Также в регионе периодически происходят инциденты с летательными объектами.

В частности, в ночь на 3 февраля на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар после того, как там упал беспилотник.

9 января в Еланском районе на окраине села Большой Морец упал летающий объект, погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Местные жители предположили, что это может быть ракета или беспилотник. 16 апреля в хуторе Хвощинка Еланского района были найдены обломки летательного аппарата.

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