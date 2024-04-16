Фрагмент беспилотника. Фото: t.me/novosti_taganroga

16 апреля 2024, 07:23

Обломки беспилотника найдены в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В хуторе Хвощинка Еланского района найдены обломки летательного аппарата, сообщили власти.

По данным администрации Еланского района, обломки упавшего летательного аппарата обнаружены на расстоянии от населенных пунктов.

"Повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет", – сообщила администрация района вечером 15 апреля в своем телеграм-канале.

Глава района Дмитрий Литвинов уточнил, что обломки найдены в поле. "В полях лежат эти детали, но что это за детали и откуда они взялись, мы можем только догадываться. Это далеко от жилых домов, но мы предупредили жителей, что им ничего не угрожает, опасаться за жизнь и здоровье не стоит", – привел слова Литвинов 15 апреля "Волгоград Онлайн".

Обломки аппарата нашли местные жители в хуторе Хвощинка, который входит в Морецкое сельское поселение, отметило издание.

Фотографии упавшего объекта опубликовал паблик "Новости Волгоград" в соцсети "ВКонтакте". На фото показан обломок продолговатого объекта, видна встроенная в него видеокамера, также аппарат имеет два крыла. Он лежит в поле. На втором снимке показаны другие два обломка. Они также лежат в поле.

"Кавказский узел" также писал, что в Волгоградской области после начала спецоперации на Украине периодически происходят инциденты с летающими объектами. Так, 9 января в Еланском районе на окраине села Большой Морец упал летающий объект, погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Местные жители предположили, что это может быть ракета или беспилотник.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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