Источники сообщили о падении ракеты в Волгоградской области

09 января 2024, 09:29

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В Еланском районе на окраине села Большой Морец упал летающий объект, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Местные жители предположили, что это может быть ракета или беспилотник.

Как информировал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине в Волгоградской области неоднократно происходили инциденты с падением летающих объектов. В частности, 31 декабря 2022 года в поле на территории Руднянского района были обнаружены упавшие с неба металлические обломки неустановленного объекта. Местные жители предположили в соцсети, что обломки могут принадлежать ракете.

По данным источников, 8 января в Еланском районе Волгоградской области на окраине села Большой Морец упал летающий объект.

Информацию об этом подтвердила глава администрации населенного пункта Галина Зуева. Она отметила, что сведения переданы в экстренные службы. В Единой дежурно-диспетчерской службе Еланского района от комментариев отказались, передало 8 января информагентство Волгограда "Городские вести".

В управлении МЧС по Волгоградской области заявили, что сообщений по этому поводу не поступало, отметил "Блокнот Волгоград".

Видео с упавшим на окраине села Большой Морец летающим объектом было опубликовано сегодня ночью в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Подслушано. Волгоград Красноармейский". На кадрах одного ролика показаны летящие в небе продолговатые предметы, автор утверждает, что это ракеты. Затем показаны сломанные деревья, автор ролика показывает на камеру электронные платы, а затем снимает лежащий на земле металлический объект, похожий на обломок ракеты. Далее показано поле с лежащим на нем металлическим обломком и продолговатым предметом, также похожим на часть ракеты.

На втором ролике показано несколько металлических продолговатых предметов, лежащих в поле. На одном из них имеется видеокамера.

Работники железной дороги при расчистке переезда в Еланском районе обнаружили объект, напоминающий часть боеприпаса. Местные жители предполагают, что это часть боеприпаса или беспилотника. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Место падения этого объекта оцеплено экстренными службами, передало сегодня ночью на своей странице во "ВКонтакте" информагентство "Волга-Медиа".

Напомним, помимо Волгоградской области инциденты с падением летательных объектов неоднократно происходили и в других регионах ЮФО. Так, 17 октября 2022 года в Краснодарском крае упал самолет Су-34 около девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в Ейске, на углу улиц Коммунистическая и Красная. Погибли 16 человек.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

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