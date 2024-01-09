Остатки ракеты в Волгоградской области, кадр из видео https://vk.com/wall-59553097_900212

09 января 2024, 09:29

Источники сообщили о падении ракеты в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Еланском районе на окраине села Большой Морец упал летающий объект, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Местные жители предположили, что это может быть ракета или беспилотник.

Как информировал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине в Волгоградской области неоднократно происходили инциденты с падением летающих объектов. В частности, 31 декабря 2022 года в поле на территории Руднянского района были обнаружены упавшие с неба металлические обломки неустановленного объекта. Местные жители предположили в соцсети, что обломки могут принадлежать ракете.

По данным источников, 8 января в Еланском районе Волгоградской области на окраине села Большой Морец упал летающий объект.

Информацию об этом подтвердила глава администрации населенного пункта Галина Зуева. Она отметила, что сведения переданы в экстренные службы. В Единой дежурно-диспетчерской службе Еланского района от комментариев отказались, передало 8 января информагентство Волгограда "Городские вести".

В управлении МЧС по Волгоградской области заявили, что сообщений по этому поводу не поступало, отметил "Блокнот Волгоград".

Обломок летающего объекта, упавшего в Еланском районе. Кадр из видео https://vk.com/wall-59553097_900212Видео с упавшим на окраине села Большой Морец летающим объектом было опубликовано сегодня ночью в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Подслушано. Волгоград Красноармейский". На кадрах одного ролика показаны летящие в небе продолговатые предметы, автор утверждает, что это ракеты. Затем показаны сломанные деревья, автор ролика показывает на камеру электронные платы, а затем снимает лежащий на земле металлический объект, похожий на обломок ракеты. Далее показано поле с лежащим на нем металлическим обломком и продолговатым предметом, также похожим на часть ракеты.

На втором ролике показано несколько металлических продолговатых предметов, лежащих в поле. На одном из них имеется видеокамера.

Работники железной дороги при расчистке переезда в Еланском районе обнаружили объект, напоминающий часть боеприпаса. Местные жители предполагают, что это часть боеприпаса или беспилотника. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Место падения этого объекта оцеплено экстренными службами, передало сегодня ночью на своей странице во "ВКонтакте" информагентство "Волга-Медиа".

Напомним, помимо Волгоградской области инциденты с падением летательных объектов неоднократно происходили и в других регионах ЮФО. Так, 17 октября 2022 года в Краснодарском крае упал самолет Су-34 около девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в Ейске, на углу улиц Коммунистическая и Красная. Погибли 16 человек.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины", "Первые беженцы из самопровозглашенной ДНР прибыли в Ростовскую область".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 января 2024, 09:26

11 января 2024, 08:32

11 января 2024, 07:39

  • Военный из Дагестана убит в зоне СВО

    Султанмагомед Султанмагомедов из Казбековского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 717 жителей Дагестана.

11 января 2024, 06:47

11 января 2024, 05:51

  • Подтверждена гибель на Украине четверых уроженцев Чечни

    Командир взвода "Ахмат" Адам Садулаев, а также Магомед Бачаев, Имам Идалов и Зелимхан Хажиханов убиты в зоне боевых действий на Украине. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 169 бойцов из Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи