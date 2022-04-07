Авиационная ракета упала на жилой дом в Ростовской области

07 апреля 2022, 09:13

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Часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине жители регионов Юга России периодически сообщают о взрывах. Так, 24 февраля жители Ейска рассказали, что в городе был слышен взрыв. Преподаватель местной школы отметила, что, по словам учеников, они видели в окно класса вспышки ракет.

По словам одного из жителей хутора Фролов Обливского района, авиаракета упала на жилой дом на улице Центральной в ночь на 4 апреля. В результате была пробита стена здания, ракета не взорвалась, о пострадавших не сообщалось. "В 02:30 [мск] над хутором пролетел самолет. Ближе к утру стало ясно, что ракета упала на улице Центральной", – привел сегодня слова местного жителя "161.ru".

Утром 4 апреля в хутор приехали военные, следователи, полицейские, спасатели и саперы. Жители улицы Центральной были авакуированы, а авиаракету транспортировали за пределы хутора и уничтожили, сказано в публикации.

Дом, в который попала ракета, находится всего в нескольких километрах от границы с Украиной. После того, как ракета пробила стену дома, ее головная часть оказалась в подвале, а хвост остался на участке. По словам 70-летнего хозяина дома Алексея Хоперского, он до сих пор пребывает в потрясении, передал сегодня "Волгоград Онлайн".

"В тут ночь меня дома не было, остался у детей. Сын позвал к себе, и мы уехали, а когда утром вернулся, не мог поверить своим глазам – в кирпичной стене дыра, кровать искорежена, как вообще всё не взлетело на воздух. А ведь накануне мы здесь всей семьей были, внуки по огороду бегали", – цитирует издание Хоперского.

По словам другой жительницы хутора Людмилы, когда саперы уничтожили ракету, то взрыв ощущался на большом расстоянии. "На время взрыва дорогу в хутор перекрыли, никого не впускали, никого не выпускали. Взрыв ощущался даже в километре от эпицентра. Мы находились в автобусах на окраине, и то было слышно, как громыхало", – привело издание слова Людмилы.

К 09.10 мск 7 апреля на сайтах управлений МВД и МЧС по Ростовской области, а также на сайте администрации Обливского района нет информации о падении авиационной ракеты на жилой дом в хуторе Фролов.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.