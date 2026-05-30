Зона чрезвычайной ситуации в Таганроге расширена после воздушной атаки

Границы действия режима ЧС, введенного после ракетной атаки, расширены сегодня в связи с новыми повреждениями от атаки дронов. Властям поступило от горожан более 20 жалоб на разбитые стекла в домах и постройках.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью два человека пострадали в результате попадания БПЛА в частный дом в Таганроге, а в порту загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Позднее пожар был потушен, утечки мазута не зафиксировано. Раненные мужчина и женщина доставлены в больницу.

Утром 27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей, серьезные повреждения получила котельная. Ее ремонт признан нецелесообразным, власти рассматривают вариант строительства новой модульной котельной.

По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение расширить границы режима ЧС, введённого 27 мая, сообщила сегодня в своем телеграм-канале мэр Таганрога Светлана Камбулова.

По ее данным, в результате атаки пострадали коммерческие организации, один социальный объект, в жилых помещениях нескольких домов выбиты стёкла, также повреждён один автомобиль.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Властям поступило 21 обращение от горожан в связи с повреждениями стёкол в зданиях и сооружениях, сообщила глава города.

"Специалисты приступили к обследованию жилых помещений и коммерческих объектов для оценки нанесённого ущерба. Все поступившие обращения будут отработаны, комиссии выйдут по каждому адресу", - заверила она.

При атаке повреждено окно в детском саду

Кроме того, повреждено окно в детском саду № 94. "Работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада. Родители проинформированы", - отчиталась Камбулова.

Пострадавшие остаются под медицинским наблюдением, добавила она. "Окажем всю необходимую поддержку. Никто не останется один на один со своей проблемой. Профильные службы продолжают работу в усиленном режиме. По всем возникающим вопросам жители могут обращаться к специалистам Управления защиты от ЧС города Таганрога по адресу: ул. Морозова, 8, а также по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88", - говорится в публикации.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Воздушные атаки в Таганроге происходят регулярно

Напомним, Таганрог, в Западном районе которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

17 мая Ростовская область трижды подверглась атакам беспилотников. В результате одной из атак было повреждено здание азовского филиала Донского технического университета. При другой атаке дрон был сбит над детским лагерем, в котором находились люди, обломки повредили крышу здания. Утром и днем 17 мая беспилотники были сбиты в том числе в Таганроге.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.