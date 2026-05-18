Беспилотники сбиты над тремя районами Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Над Таганрогом, Аксайским и Мясниковским районами сбиты беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Как писал "Кавказский узел", 17 мая, по данным властей Ростовской области, были сбиты беспилотники над Азовом, Неклиновским, Чертковским и Верхнедонским районами области. Повреждено здание азовского филиала Донского государственного технического университета, его студенты переведены на дистационное обучение.
17 мая силы ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, Аксайском и Мясниковском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Министерство обороны Российской Федерации отчиталось в своем телеграм-канале, что за период с 14.00 до 21.00 мск ПВО сбили над регионами страны 36 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над Ростовской областью, а также над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.