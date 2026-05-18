Беспилотники сбиты над тремя районами Ростовской области

Над Таганрогом, Аксайским и Мясниковским районами сбиты беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая, по данным властей Ростовской области, были сбиты беспилотники над Азовом, Неклиновским, Чертковским и Верхнедонским районами области. Повреждено здание азовского филиала Донского государственного технического университета, его студенты переведены на дистационное обучение.

17 мая силы ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, Аксайском и Мясниковском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось в своем телеграм-канале, что за период с 14.00 до 21.00 мск ПВО сбили над регионами страны 36 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над Ростовской областью, а также над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.