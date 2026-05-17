Студенты переведены на дистанционное обучение после атаки БПЛА по Азову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студенты азовского филиала Донского государственного технического университета 18 мая будут учиться дистанционно в связи с повреждением во время атаки беспилотников одного из корпусов вуза.

Как писал "Кавказский узел", военные сбили беспилотники в Азове и трех районах Ростовской области. В результате атаки повреждено здание филиала технического университета.

Корпус филиала Донского государственного технического университета в Азове поучил повреждения после атаки беспилотников, сообщил ректор университета Бесарион Месхи в своем Telegram-канале.

"К счастью, пострадавших нет. Оперативно выехал на место происшествия. Сейчас ведется работа по оценке последствий повреждения. Дальнейшие работы по восстановлению будут проведены в плановом порядке", - сообщил он.

По его словам, студенты будут переведены на дистант.

"Подписал приказ о том, что завтра, 18 мая, занятия в филиале ДГТУ в городе Азове будут обеспечены в дистанционном режиме согласно расписанию", - сообщил ректор.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.