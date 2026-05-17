Москвич задержан в Ростовской области за попытку вступить в террористическую организацию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области полицейские задержали 42-летнего жителя Москвы, которые пытался нелегально пересечь границу с Украиной, чтобы там присоединиться к террористической группировке.

По данным источников, мужчина связался с членами "Батальона имени шейха Мансура" (организация признана террористической и запрещена на территории России) и получил инструкцию по нелегальному переходу границу.

В марте он вышел из дома и пешком пошел в Ростовскую область по трассе М-4 "Дон", сообщает 16 мая 1rnd.ru.

Полицейские задержали мужчину в городе Миллерово. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на вступление в террористическую организацию, пишет "Блокнот-Ростов".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года суд в Брянске приговорил к восьми годам строгого режима жителя Ростовской области Петра Колистратова, признав виновным в попытке перехода на сторону Украины.