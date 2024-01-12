Житель Ростовской области получил длительный срок по обвинению в госизмене

12 января 2024, 05:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь лет строгого режима назначил суд в Брянске жителю Ростовской области Петру Колистратову, обвиненного в попытке перехода на сторону Украины.

Дело жителя Ростовской области рассматривал Брянский областной суд, приговор ему был вынесен 11 января. Колистратову вменили покушение на государственную измену и незаконное пересечение российской госграницы.

Согласно приговору суда, мужчина решил “перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины с целью участия в военных действиях против вооруженных сил РФ”, говорится в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Согласно версии следствия, дончанин “вступил в переписку с украинскими вербовщиками” и спланировал маршрут, чтобы пересечь российско-украинскую границу в Брянской области. Приехав из Ростовской области в Брянск, он купил надувную лодку, поскольку план включал переправу через водную преграду, а затем поехал в Стародубский район Брянской области.

Обвинение утверждает, что там Колистратов “пешком направился в сторону государственной границы” РФ, однако в пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Пресс-служба суда утверждает, что обвиняемый полностью признал свою вину. Колистратов приговорен к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, однако приговор пока не вступил в законную силу.

“Кавказский узел” пока не располагает комментариями Петра Колистратова или его адвоката относительно приговора суда и планов обжаловать его.

"Кавказский узел" писал о приговоре другому жителю Ростовской области, обвиненному по статье о госизмене. Суд счел, что мужчина собирал данные о расположении военной техники на аэродроме в Краснодарском крае и передавал их военнослужащему украинской армии. Краснодарский краевой суд назначил ему 12 лет строгого режима.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.