12 января 2024, 05:57

Житель Ростовской области получил длительный срок по обвинению в госизмене

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Восемь лет строгого режима назначил суд в Брянске жителю Ростовской области Петру Колистратову, обвиненного в попытке перехода на сторону Украины. 

Дело жителя Ростовской области рассматривал Брянский областной суд, приговор ему был вынесен 11 января. Колистратову вменили покушение на государственную измену и незаконное пересечение российской госграницы. 

Согласно приговору суда, мужчина решил “перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины с целью участия в военных действиях против вооруженных сил РФ”, говорится в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. 

Согласно версии следствия, дончанин “вступил в переписку с украинскими вербовщиками” и спланировал маршрут, чтобы пересечь российско-украинскую границу в Брянской области. Приехав из Ростовской области в Брянск, он купил надувную лодку, поскольку план включал переправу через водную преграду, а затем поехал в Стародубский район Брянской области. 

Обвинение утверждает, что там Колистратов “пешком направился в сторону государственной границы” РФ, однако в пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Пресс-служба суда утверждает, что обвиняемый полностью признал свою вину. Колистратов приговорен к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, однако приговор пока не вступил в законную силу. 

Кавказский узел” пока не располагает комментариями Петра Колистратова или его адвоката относительно приговора суда и планов обжаловать его.

"Кавказский узел" писал о приговоре другому жителю Ростовской области, обвиненному по статье о госизмене. Суд счел, что мужчина собирал данные о расположении военной техники на аэродроме в Краснодарском крае и передавал их военнослужащему украинской армии. Краснодарский краевой суд назначил ему 12 лет строгого режима. 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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