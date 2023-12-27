Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области за госизмену. Скриншот видео https://t.me/opskuban/738

27 декабря 2023, 15:33

Житель Ростовской области осужден за госизмену

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Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области за госизмену. По версии следствия и суда, он собирал данные о расположении военной техники на аэродроме в Краснодарском крае и передавал ее  военнослужащему украинской армии.

Как писал "Кавказский узел", 23-летний житель Ростовской области был задержан по подозрению в госизмене. По версии следствия, он собирал данные о военном объекте и вел переписку с человеком, использующим украинский номер и позиционирующим себя как представитель военных формирований Украины. Во время общения житель Ростовской области выражал поддержку Украине.

Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбуждённое по ст. 275 УК РФ в отношении жителя Ростовской области, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия и суда, в марте 2023 года подсудимый, сотрудничая с военнослужащим ВСУ, собирал и "направлял ему сведения о местонахождении аэродрома, расположенного на территории Краснодарского края, а также о дислокации на нем военной техники". Суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год, говорится в  Telegram-канале пресс-службы.

К сообщению приложено видео, на котором показан подсудимый в момент вынесения приговора. Лица судей на видеозаписи скрыты.

Как следует из карточки дела на сайте Краснодарского краевого суда, уголовное дело поступило в суд 23 октября, состоялись семь судебных заседаний, приговор был вынесен сегодня. Имя подсудимого в карточке дела не указано. 

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре суд в Краснодаре признал местного жителя виновным в подготовке к переходу на сторону вооруженных сил Украины и приговорил его к шести годам лишения свободы.

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Примечание:

"Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж", "Житель Кубани задержан за попытку примкнуть к украинской армии", "Зампред ростовского суда осуждена условно за разглашение гостайны".

Автор: "Кавказский узел"

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