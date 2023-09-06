Житель Ростовской области заподозрен в госизмене

06 сентября 2023, 07:19

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Силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в передаче украинским военнослужащим данных о военном объекте на Кубани.

Житель Ростовской области задержан по подозрению в передаче на Украину данных о военном объекте на территории Краснодарского края, сообщил представитель пресс-службы УФСБ по Ростовской области.

По данным спецслужбы, 23-летний мужчина вел переписку с человеком, использующим украинский номер и позиционирующим себя как представитель военных формирований Украины. Во время общения житель Ростовской области выражал поддержку Украины, сообщает сегодня, 6 сентября, РИА Новости.

"Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", - сказал сотрудник УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ "Государственная измена", ему может грозить до 20 лет лишения свободы, пишет агентство.

"Кавказский узел" писал также, что в Краснодарском крае силовики задержали местного жителя, подозреваемого в приготовлении к госизмене. По данным спецслужб, мужчина намеревался выехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ.

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