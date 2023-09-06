Житель Кубани задержан за попытку примкнуть к украинской армии

06 сентября 2023, 01:33

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При попытке выехать на территорию Украины для того, чтобы вступить в ее вооруженные силы, задержан житель Краснодарского края. Он обвинен в покушении на госизмену.

В Краснодарском крае задержали местного жителя, подозреваемого в приготовлении к государственной измене. По данным спецслужб, мужчина намеревался выехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ.

Житель Кубани был задержан при попытке выехать на Украину. По данным правоохранительных органов, он сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, который уговорил его вступить в ВСУ добровольцем, пишет 5 сентября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).

Издание опубликовало видео задержания мужчины в своем телеграм-канале. Оно снято на железнодорожном вокзале Краснодара. На нем двое мужчин в масках ведут задержанного, на голову и лицо которого надета какая-то шапка. Его сажают в автобус, затем заводят в какое-то здание. На руках задержанного - наручники.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале августа в суд признал сотрудника Минприроды Краснодарского края Юрия Картычко виновным в сборе и передаче СБУ сведений, которые могли быть использованы против безопасности России. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

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