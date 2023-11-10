Житель Кубани приговорен к шести годам по делу о госизмене

10 ноября 2023, 17:58

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Суд в Краснодаре признал местного жителя виновным в подготовке к переходу на сторону вооруженных сил Украины и приговорил его к шести годам лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что при попытке выехать на территорию Украины для того, чтобы вступить в ее вооруженные силы, задержан житель Краснодарского края. Он обвинен в покушении на госизмену.

49-летний житель Краснодара был задержан силовиками на железнодорожном вокзале города при попытке уехать в Мелитополь, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

по версии следствия и суда, подсудимый, который имеет двойное гражданство России и Украины, негативно отнесся к началу военной операции на Украине и "в июне 2023 года принял решение о выезде на территорию Украины для вступления в ряды вооруженных формирований указанного государства". На вокзале он был задержан сотрудниками ФСБ, которые обнаружили в его вещах мужчины паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента страны .

Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к шести годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале августа суд признал сотрудника Минприроды Краснодарского края Юрия Картычко виновным в сборе и передаче СБУ сведений, которые могли быть использованы против безопасности России. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

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