Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмед Теуважуков, Руслан Нагоев и Ислам Сижажев убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 395 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая власти и силовики официально признали убитыми как минимум 392 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О том, что в военной операции на Украине убиты три жителя Баксана, стало известно из отчета администрации города о передаче посмертных наград их родным.

Ахмед Теуважуков, Руслан Нагоев и Ислам Сижажев убиты в военной операции, следует из сообщения в Telegram-канале администрации от 6 мая. Подробности биографии бойцов, обстоятельства и даты их смерти в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 395 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 382 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В марте фонд "Защитники Отечества" сообщал, что в зоне СВО убит уроженец Баксана Ратмир Дышеков.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100 Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.