Атака беспилотников зафиксирована на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках в Краснодарском крае и над акваторией Азовского и Черного морей.

Как писал "Кавказский узел", военные минувшей ночью сбили беспилотники в Таганроге, Каменске-Шахтинском и двух районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

С 20.00 мск 15 мая до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, в Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Сколько беспилотников сбито в каждом из регионов, ведомство не уточнило.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не сообщив подробностей о воздушной атаке и ее последствиях.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, 13 мая атака дронов была зафиксирована в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек. Помощь врачей потребовалась также человеку, пострадавшему в Тамани при атаке беспилотника.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".