Кавказский узел

00:58, 16 мая 2026

Топ-менеджеры кубанского "Газпрома" приговорены к длительным срокам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве приговорил бывших руководителей АО "Газпром газораспределение Краснодар" к длительным срокам, бывший депутат законодательного собрания Кубани Алексей Руднев осужден на 22 года, его заместитель Александр Савостьянов - на 21 год, остальные фигуранты - на сроки от восьми до 18 лет.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2023 года стало известно, что бывший генеральный директор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и его приближенные обвинены в получении взяток от застройщиков за подключение объектов недвижимости к газовым сетям. 7 апреля прокуратура попросила приговорить всех фигурантов к срокам от 16 до 22 лет.

Кузьминский районный суд Москвы 15 мая вынес приговор бывшему депутату Законодательного собрания Краснодарского края Алексею Рудневу и топ-менеджерам газовых компаний Кубани, пишет "Интерфакс".

Сам Руднев, а также его заместитель по строительству Александр Савостьянов приговорены к 21 и 20 годам лишения свободы соответственно, а также штрафам в 300 миллионов рублей каждый. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от восьми до 18 лет и штрафам от 15 до 60 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".

Адвокат Руднева Александр Ильин заявил, что считает приговор незаконным и намерен обжаловать его. По его словам, уголовное преследование Руднева связано с конфликтом с высокопоставленным представителем одного из краевых силовых ведомств, который требовал от бывшего депутата газифицировать некоторые садовые товарищества без очереди, но получил отказ.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

