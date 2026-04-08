Прокуратура потребовала длительные сроки для топ-менеджеров кубанского "Газпрома"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершились прения сторон по делу бывших руководителей АО "Газпром газораспределение Краснодар", в том числе бывшего депутата Законодательного собрания Кубани Алексея Руднева. Они обвиняются во взяточничестве. Прокурор потребовала приговорить их к срокам от 16 до 22 лет.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2023 года стало известно, что бывший генеральный директор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и его приближенные обвинены в получении взяток от застройщиков за подключение объектов недвижимости к газовым сетям.

В Кузьминском районном суде Москвы 7 апреля завершились прения по делу бывших руководителей АО "Газпром газораспределение Краснодар", пишет "Коммерсант".

Девятерым обвиняемым, в числе которых бывший гендиректор компании и бывший депутат законодательного собрания Краснодарского края Алексей Руднев, вменяется получения взяток на сумму более 114 миллионов рублей за своевременное подключение к газоснабжению.

Прокуратура потребовала приговорить обвиняемых руководителей ООО "АССМП Газовик" Сергея Асадова и Сергея Лебедя к 16 годам лишения свободы, учредителя ООО "Инженерсервис" Наталью Токаренко - 16 годам, главного инженера АО "Сочигоргаз" Алексея Петрова - к 17 годам, заместителей директоров филиалов в Геленджике, Краснодаре и Анапе Олега Буткевича, Константина Лютого и Станислава Бариева - к 18 годам. Для предполагаемых организаторов Алексея Руднева и его заместителя по строительству Александра Савостьянова запрошены максимальные сроки по 22 года, а также штрафы. Отбывать наказание, как того требует прокуратура, они будут в колонии строгого режима, кроме Токаренко.

Адвокаты подсудимых заявили, что доказательств того, что они препятствовали подключению объектов в случае отказа в даче взяток, нет, следовательно, их нужно оправдать.