Оставлен в силе приговор бывшему заместителю главы Геленджика
Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему замглавы Геленджика Павлу Блинову, осужденному на три года колонии-поселения за злоупотребление и превышении полномочий.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Краснодаре бывшего сотрудника администрации Геленджика, который подозревался в присвоении более 1,3 миллиона рублей выручки, полученных от платных парковок города. 22 сентября 2020 года МВД распространило ориентировку на розыск вице-мэра Геленджика Павла Блинова, курировавшего вопросы ЖКХ. В феврале Блинов был приговорен к трем годам колонии-поселения.
Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю главы Геленджика Павлу Блинову, пишет 23 мая "Утренний Юг".
Ранее апелляционная инстанция поддержала решение Геленджикского городского суда, который признали Блинова виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Защита обжаловала приговор в кассации, однако уголовная коллегия Четвертого кассационного суда оснований для отмены или смягчения приговора не нашла, сообщает "Кубань 24".
