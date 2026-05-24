Оставлен в силе приговор бывшему заместителю главы Геленджика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему замглавы Геленджика Павлу Блинову, осужденному на три года колонии-поселения за злоупотребление и превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Краснодаре бывшего сотрудника администрации Геленджика, который подозревался в присвоении более 1,3 миллиона рублей выручки, полученных от платных парковок города. 22 сентября 2020 года МВД распространило ориентировку на розыск вице-мэра Геленджика Павла Блинова, курировавшего вопросы ЖКХ. В феврале Блинов был приговорен к трем годам колонии-поселения.

Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю главы Геленджика Павлу Блинову, пишет 23 мая "Утренний Юг".

Ранее апелляционная инстанция поддержала решение Геленджикского городского суда, который признали Блинова виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Защита обжаловала приговор в кассации, однако уголовная коллегия Четвертого кассационного суда оснований для отмены или смягчения приговора не нашла, сообщает "Кубань 24".