Алла Соболева признана виновной в вымогательстве

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Суд в Сочи признал обманутую дольщицу Аллу Соболеву виновной в вымогательстве жилья у застройщика и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня гособвинитель запросил для обманутой дольщицы Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве квартиры у застройщика, восемь лет лишения свободы.

Жительница Сочи Алла Соболева признана виновной в вымогательстве (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ - вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) недвижимости у застройщика Шамиля Нунаева, пишет 6 июля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Соболева приговорена к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Суд применил к подсудимой отсрочку наказания, так как у нее есть малолетняя дочь, сообщает "Утренний Юг".

Представитель потерпевшего просил взыскать с Соболевой также три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, данный иск передан на рассмотрение в гражданском судопроизводстве.

Напомним, что в сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление Нунаева. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала Соболева. В конце января она впервые дала показания в суде, заявив о своей невиновности, ее защита обвинила суд в предвзятости.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов, однако в 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. Проверяющие, в частности, выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".