Защита Аллы Соболевой заявила о предвзятости суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обманутая дольщица из Сочи Алла Соболева, которая обвиняется в вымогательстве у застройщика Шамиля Нунаева, впервые дала показания в суде, заявив о своей невиновности. Защита Соболевой считает, что суд, отклонивший все ходатайства, проявляет открытую предвзятость при рассмотрении дела.

Как писал "Кавказский узел", жительница Сочи Алла Соболева обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. 24 октября 2023 года Соболева пожаловалась на угрозы и давление со стороны следователя.

В Центральном районном суде Сочи 20 января состоялся допрос Аллы Соболевой, которая обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Заседание длилось около четырех часов, с 14:00 до 18:00 и стало первым за все время процесса, когда Соболева получила возможность публично изложить свою позицию по делу, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» очевидцы, присутствовавшие в зале суда.

Выступая в зале суда, Соболева заявила, что никогда не требовала у Нунаева ни квартиру, ни какие-либо иные блага, а лишь добивалась защиты своих прав как дольщицы, вложившей средства в строительство и не получившей обещанного жилья. По ее словам, она ограничивалась обращениями в официальные органы и публикацией видеоматериалов в социальных сетях, подтверждающих, по ее мнению, нарушения со стороны застройщика.

По словам защиты, Алла Соболева никогда лично не общалась с Шамилем Нунаевым. Вместо этого, как заявил адвокат, попросивший не называть его имя, корреспонденту "Кавказского узла", в деле фигурирует так называемый «компаньон» застройщика, который, по версии защиты, был использован для провокации уголовного дела. Именно он записывал разговоры с Соболевой на телефон. Однако, отмечает защита, в этих аудиозаписях отсутствуют какие-либо требования имущественного характера со стороны подсудимой. Напротив, утверждает адвокат, в разговорах звучали предложения со стороны собеседника: если Соболева отзовет свои жалобы на Нунаева из Следственного комитета, ей якобы может быть предоставлена «благодарность» в виде квартиры в новостройке в районе Светланы.

Она ничего не требовала, кроме того, что ей причитается: она отдала деньги, но не получила то, что ей обещали

Алла Соболева в октябре 2025 года вновь переведена под домашний арест. В общей сложности уголовное дело рассматривается около двух с половиной лет: примерно год оно находилось на стадии следствия, а с октября 2024 года по настоящее время слушается в Центральном районном суде Сочи. Защитник Соболевой заявляет о «массовых нарушениях» как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства. Ключевым из них он называет «вымышленность самого состава преступления», который не соответствует предъявленной квалификации. «Человек писал жалобы и отстаивал свои права. Она ничего не требовала, кроме того, что ей причитается: она отдала деньги, но не получила то, что ей обещали. Это не вымогательство», - заявил адвокат.

Дополнительные вопросы, по словам защиты, вызывает правовой статус самого застройщика. Шамиль Нунаев в материалах дела фигурирует как инвестор, однако, как утверждают участники процесса, фактически он привлекал средства граждан на строительство. В последнее время, отмечает защита, другие дольщики начали публично выражать недовольство действиями застройщика, публикуя видеоролики в социальных сетях и заявляя о нарушении их прав.

На предпоследнем судебном заседании свидетельница Нина Попова заявила о подаче коллективного заявления в Следственный комитет в отношении Нунаева, приложив соответствующий документ к материалам дела. По словам защиты, это обстоятельство также ставит под сомнение версию обвинения.

Во время допроса 20 января судья Бажин не задал Алле Соболевой ни одного вопроса. При этом, по утверждению защиты, с самого начала процесса подсудимую фактически лишили права голоса, удалив ее из зала суда на весь период рассмотрения дела. Возможность изложить свою версию событий Соболева получила лишь 20 января. Суд постановил продолжить ее допрос на следующем заседании, назначенном на 27 января.

«Слушания по делу Соболевой перенесены на 27 января», - подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» представитель уголовной канцелярии Центрального районного суда Сочи.

Адвокат также сообщил, что суд отклонил все заявленные ходатайства, включая отводы судье и прокурору, которые, по мнению защиты, проявляют открытую предвзятость при рассмотрении дела и не выступают в роли нейтральных государственных лиц.

Защита настаивает, что уголовное преследование Аллы Соболевой является реакцией на ее активную позицию и попытку публично добиться ответа от застройщика и контролирующих органов, на что были потрачены средства дольщиков и почему не выполнены взятые обязательства. Сама подсудимая заявляет, что намерена и дальше отстаивать свою невиновность всеми законными способами.

Комментариями Шамиля Нунаева касательно показаний Аллы Соболевой "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, Алла Соболева в 2023 году сообщила, что жильцы ЖК "Курортный" годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае того же года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. В частности, проверяющие выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".