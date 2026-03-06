Возобновлен проезд через границу Ирана и Азербайджана

На пограничных пунктах Азербайджана начался пропуск грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана и направляющихся обратно в эту страну. В настоящее время дагестанские фуры также следуют через границу.

Как писал "Кавказский узел", водители большегрузов остаются на границе в Иране и не могут выехать, деньги и топливо заканчиваются, пожаловались водители из Дагестана. Обращение дагестанских водителей опубликовал в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Мы находимся в данный момент на территории Ирана, не можем выехать. Консульство России не обращает внимания. Не знаем, что делать", - заявили они.

5 марта Азербайджан после ударов БПЛА по Нахичевани закрыл проезд для большегрузов на границе с Ираном. Выезда из Ирана ожидали около тысячи машин, въезда - около 150, сообщил представитель организации перевозчиков. Вопрос решается на дипломатическом уровне.

Пограничный пункт Астара между Ираном и Азербайджаном, где из-за ситуации на Ближнием Востоке, скопилось более 1500 российских фур, снова заработал, сообщило сегодня издание Report.