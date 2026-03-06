×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
22:35, 6 марта 2026

Возобновлен проезд через границу Ирана и Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пограничных пунктах Азербайджана начался пропуск грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана и направляющихся обратно в эту страну. В настоящее время дагестанские фуры также следуют через границу.

Как писал "Кавказский узел", водители большегрузов остаются на границе в Иране и не могут выехать, деньги и топливо заканчиваются, пожаловались водители из Дагестана. Обращение дагестанских водителей опубликовал в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Мы находимся в данный момент на территории Ирана, не можем выехать.  Консульство России не обращает внимания. Не знаем, что делать", - заявили они.

5 марта Азербайджан после ударов БПЛА по Нахичевани закрыл проезд для большегрузов на границе с Ираном. Выезда из Ирана ожидали около тысячи машин, въезда - около 150, сообщил представитель организации перевозчиков. Вопрос решается на дипломатическом уровне.

Пограничный пункт Астара между Ираном и Азербайджаном, где из-за ситуации на Ближнием Востоке, скопилось более 1500 российских фур, снова заработал, сообщило сегодня издание Report.

В настоящее время через пограничные пункты Астара, Билясувар и Джульфа обеспечен пропуск азербайджанских грузовиков, возвращающихся из Ирана, а также иранских грузовых автомобилей, следующих обратно на территорию своей страны, информировал 1News.

Возобновление движения через погранпереход на границе Ирана и Азербайджана подтвердило также министерство транспорта Дагестана в Telegram-канале.
 
"Движение через пограничный пункт пропуска Астара на ирано-азербайджанской границе открыто. Об этом сообщает постоянное представительство Дагестана в Иране. Открытие границы позволило начать пропуск скопившегося за время простоя транспорта, - говорится в сообщении ведомства.
 
Минтранс Дагестана подчеркнул, что в период временного закрытия пограничного перехода на подъездах к нему скопилось несколько сотен большегрузных автомобилей, значительная часть которых принадлежит дагестанским перевозчикам. "В настоящее время фуры следуют через границу по мере прохождения контрольных процедур", - указали в ведомстве.

Напомним, один дрон 5 марта упал на территории терминала аэропорта Нахичеванской автономной республики, другой - рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено. В ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Президент Азербайджана потребовал извинений и расследования случившегося,  а также наказания виновных.

Автор: "Кавказский узел"

