Бывший мэр Еревана арестован по делу об отмывании крупных сумм денег

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Гагик Бегларян арестован по запросу Антикоррупционного комитета Армении в рамках дела об отмывании крупных сумм денег и злоупотреблении служебным положением.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля 2025 года стало известно, что в суд переданы материалы дела Гагика Бегларяна, которому вменялось незаконное приобретение 27 объектов недвижимости в бытность мэром Еревана и главой одного из столичных районов.

Бывший министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян арестован в рамках уголовного расследования, которое проводят сотрудники Антикоррупционного комитета Армении, передал сегодня 1lurer.am со ссылкой на комитет.

"Недавно его обвинили в злоупотреблении служебным положением", – привело издание слова сотрудника ведомства.

Бегларян обвинён в злоупотреблении служебным положением и отмывании особо крупных сумм денег, уточнил сегодня News.am.

"Кавказский узел" писал, что отставке Бегларяна с поста мэра Еревана в декабре 2010 года предшествовал инцидент с сотрудником протокольной службы президента Армении Арамом Кандаяном. Бегларян избил Кандаяна за то, что тот перед началом концерта оперного певца Пласидо Доминго попросил его жену пересесть.

Супруга Бегларяна сидела рядом с местом, предназначенным для президента Сержа Саргсяна. Согласно официальному протоколу, рядом с президентом Армении могут сидеть верховный патриарх, премьер-министр Армении, председатель Нацсобрания.

С 2012 по 2016 год Гагик Бегларян был министром транспорта Армении. В марте 2020 года его объявили в розыск по уголовному делу о хищении госимущества. В мае 2021 года Бегларян был арестован в ереванском аэропорту Звартноц, куда прибыл рейсом из Москвы, но уже на следующий день был освобожден под залог.

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