Бывший мэр Еревана обвинен в присвоении недвижимости и отмывании денег

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В суд передано дело Гагика Бегларяна, которому вменяется незаконное приобретение 27 объектов недвижимости в бытность мэром Еревана и главой одного из столичных районов.

Гагик Бегларян, занимавший должности мэра Еревана и префекта столичной общины Кентрон, обвинен в ряде экономических преступлений. Дело Бегларяна расследовал Антикоррупционный комитет.

По информации ведомства, в 2004-2010 годах Бегларян использовал свое служебное положение, чтобы незаконно завладеть 27 объектами недвижимости, оформив их на близких родственников. В дальнейшем, вплоть до 2017 года, он легализовал неправомерно приобретенное имущество.

Ущерб, причиненный государству, оценивается в 2,3 млрд драмов. С Бегларяна уже взыскали 210 млн драмов, недвижимость арестована, сообщило 16 апреля ИА “Новости-Армения”.

Обвинения Бегларяну предъявлены по статьям об отмывании денег, подстрекательстве к отмыванию денег и злоупотреблении должностными полномочиями. По делу также проходит его бывший заместитель в префектуре района Кентрон, указывает Арменпресс.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, дело направлено на рассмотрение в суд.

"Кавказский узел" писал, что отставке Гагика Бегларяна с поста мэра Еревана в декабре 2010 года предшествовал инцидент с сотрудником протокольной службы президента Армении Арамом Кандаяном. Бегларян избил Кандаяна за то, что тот перед началом концерта оперного певца Пласидо Доминго попросил его жену пересесть. Супруга Бегларяна сидела рядом с местом, предназначенным для президента Сержа Саргсяна. Согласно официальному протоколу, рядом с президентом Армении могут сидеть Верховный патриарх, премьер-министр Армении, председатель Национального собрания.

С 2012 по 2016 год Гагик Бегларян занимал пост министра транспорта Армении. В марте 2020 года его объявили в розыск по уголовному делу о хищении государственного имущества. В мае 2021 года Бегларян был арестован в ереванском аэропорту Звартноц, куда прибыл рейсом из Москвы, но уже на следующий день его освободили под залог.

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