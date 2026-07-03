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15:20, 3 июля 2026

Очередной груз зерна отправлен в Армению через территорию Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армению отправлено 976 тонн пшеницы из России транзитом через территорию Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня в Армению отправлено 770 тонн пшеницы из России транзитом через территорию Азербайджана.

Транзитом через территорию Азербайджана осуществлена очередная поставка из России в Армению. Сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик было отправлено 14 вагонов с пшеницей весом 976 тонн, пишет Apa.Az

    Д настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

    Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95, пишет агентство.

    Напомним, что в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. Власти Армении заявили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующих укреплению мира между Ереваном и Баку.

    4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, полагают бакинские аналитики.

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    Автор: "Кавказский узел"

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