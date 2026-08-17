×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:03, 17 августа 2026

Житель Кубани осужден за поджог вышки связи в Кореновске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку жителя Кубани Алексея Ладыгина, признав его виновным в поджоге вышки сотовой связи. 

Ладыгину вменили совершение теракта с причинением значительного ущерба (пункт "в" части 2 статьи 205 УК России). Эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, Ладыгин, находясь в Кореновске, с 24 февраля 2022 года хотел совершить поджог. Осуществить свой замысел он решил только летом 2025 года, выбрав для поджога вышку сотовой связи, расположенную в том же городе. 

Вышка, выбранная Ладыгиным для поджога, среди прочего, использовалась для распространения сигнала "беспилотная опасность" и предупреждения жителей о ЧС. Обвиняемый 29 июля 2025 года изготовил зажигательную смесь, пешком пришел к вышке и поджег ее, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда. 

Суд приговорил Алексея Ладыгина к 12 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. В сообщении суда не уточняется, согласился ли подсудимый с обвинениями. Комментариями от Ладыгина или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает. 

Имя Алексея Ладыгина, несмотря на вынесенный приговор по "террористической" статье, отсутствует в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга по состоянию на 22.50 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что после начала боевых действий на Украине поджоги оборудования на железной дороге и станций мобильной связи неоднократно происходили в регионах юга России, в том числе в Адыгее. Так, в сентябре 2025 года поступило в суд дело трех молодых людей, в том числе двух подростков, обвиняемых в поджоге сотовой вышки в поселке Тлюстенхабль и железнодорожного локомотива в Краснодаре. В начале апреля силовики отчитались об аресте двух безработных ростовчан, которые сожгли сотовую вышку в Ростове-на-Дону и планировали новый поджог объектов связи и электроснабжения. 

В уголовных делах о поджогах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Спасатели разыскивают на Эльбрусе пропавшую группу альпинистов

Отряд спасателей обследует южный склон горы Эльбрус в поисках группы альпинистов, которая не вышла на связь в установленное время. В группе не менее восьми человек.

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 628 дней

В 628-й день непрерывных протестов демонстранты в Тбилиси призвали граждан не прекращать борьбу, а грузинские эмигранты пообещали отстаивать избирательное право для граждан за границей.

Азербайджан объявил в розыск трех пропагандистов из России

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российских медиаэкспертов Ивана Князева, Алексея Чадаева и Семёна Уралова, обвинив их в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны, терроризму и разжиганию национальной ненависти. Все трое объявлены в розыск и заочно арестованы.

Четверо военных из Дагестана убиты на Украине

Абдурауф Ибрагимов, Убайс Алиев, Шамиль Будайханов и Тимур Хасинов из Казбековского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2075 военнослужащих из Дагестана. 

Хатажуков пожаловался генпрокурору на действия пограничников в аэропорту Минвод

Пограничники в аэропорту Минеральных Вод более двух часов удерживали главу Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерия Хатажукова, расспрашивая его о правозащитной деятельности и связях в Турции.

Больница. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Трое пострадавших остаются в больницах после атаки дронов на Новороссийск

Более 500 жителей Новороссийска внесены в списки на выплату компенсаций после атаки БПЛА 12 августа. Повреждения получили свыше 700 квартир и более сотни частных домов.

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:03, 17 августа 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:45, 17 августа 2026
Щукин Федор Вячеславович
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
12:28, 14 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
События
21:39, 17 августа 2026
Четверо военных из Дагестана убиты на Украине
19:04, 17 августа 2026
1
 Глава азербайджанской автономии в Москве депортирован из России
18:14, 17 августа 2026
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам
16:14, 17 августа 2026
Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО
11:51, 17 августа 2026
Боец из Ростовской области убит в зоне СВО
18:00, 16 августа 2026
Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
Все события дня
Темы дня
Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.ru/seaoz
17 августа 2026, 17:17
Водоросли и глиняная пыль встретили отдыхающих на анапских пляжах

Сотрудники полиции задерживают активиста в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17 августа 2026, 14:17
Юристы указали на усугубление нарушений прав человека в Азербайджане в 2026 году

Давуд Адахов. Кадр видео на YouTube-канале активиста.
14 августа 2026, 22:27
Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае

Сотрудник полиции арестовывает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 августа 2026, 19:45
Бывший мэр Сунжи оказался среди обвиняемых в покушении на силовика

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше