Житель Кубани осужден за поджог вышки связи в Кореновске

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку жителя Кубани Алексея Ладыгина, признав его виновным в поджоге вышки сотовой связи.

Ладыгину вменили совершение теракта с причинением значительного ущерба (пункт "в" части 2 статьи 205 УК России). Эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, Ладыгин, находясь в Кореновске, с 24 февраля 2022 года хотел совершить поджог. Осуществить свой замысел он решил только летом 2025 года, выбрав для поджога вышку сотовой связи, расположенную в том же городе.

Вышка, выбранная Ладыгиным для поджога, среди прочего, использовалась для распространения сигнала "беспилотная опасность" и предупреждения жителей о ЧС. Обвиняемый 29 июля 2025 года изготовил зажигательную смесь, пешком пришел к вышке и поджег ее, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд приговорил Алексея Ладыгина к 12 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. В сообщении суда не уточняется, согласился ли подсудимый с обвинениями. Комментариями от Ладыгина или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

Имя Алексея Ладыгина, несмотря на вынесенный приговор по "террористической" статье, отсутствует в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга по состоянию на 22.50 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что после начала боевых действий на Украине поджоги оборудования на железной дороге и станций мобильной связи неоднократно происходили в регионах юга России, в том числе в Адыгее. Так, в сентябре 2025 года поступило в суд дело трех молодых людей, в том числе двух подростков, обвиняемых в поджоге сотовой вышки в поселке Тлюстенхабль и железнодорожного локомотива в Краснодаре. В начале апреля силовики отчитались об аресте двух безработных ростовчан, которые сожгли сотовую вышку в Ростове-на-Дону и планировали новый поджог объектов связи и электроснабжения.

В уголовных делах о поджогах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.