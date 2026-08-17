×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:51, 17 августа 2026

Боец из Ростовской области убит в зоне СВО

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий-контрактник Роман Михович убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 973 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 972 бойцов из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Военнослужащий-контрактник Роман Михович убит в зоне проведения специальной военной операции, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Гуково на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 973 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Один человек погиб при атаке дронов на Астраханскую область

Беспилотник атаковал дом, в котором находились жительница Енотаевского района и её сын, в результате женщина погибла.

Заправка в Махачкале. 16 августа 2026 г. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла" Водители рассказали о сложной ситуации с топливом в Дагестане

У дагестанских автомобилистов на фоне топливного кризиса ежемесячные расходы на бензин увеличились на несколько тысяч рублей, из-за чего они были вынуждены сократить поездки, рассказали водители. Создание конкурентной среды решило бы проблему на рынке ГСМ Дагестана, но пока цены сдерживаются за счет давления силовиков и властей, указали аналитики.

Меняйло и студенты. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Отчет Меняйло о поддержке студентов из многодетных семей вызвал скепсис жителей Северной Осетии

Компенсация части расходов на обучение детей из многодетных семей в колледжах и техникумах введена в Северной Осетии, отчитался глава республики Сергей Меняйло. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, усомнились в доступности новой меры поддержки и раскритиковали ограничение круга ее получателей.

Возвращение переселенцев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot 50 семей вынужденных переселенцев вернулись в Ходжавенский и Шушинский районы

В села Ходжавенского и Шушинского районов сегодня вернулись более 220 членов семей вынужденных переселенцев.

Тротуар в Новознаменском. Кадр из видео https://t.me/typodar/62764 Состояние пешеходной инфраструктуры в Краснодаре дало повод для критики чиновников

Тротуары в жилом районе Новознаменский в Краснодаре заросли травой, а вдоль пешеходных зон нет деревьев, пожаловалась в Telegram местная жительница. Другие горожане, комментируя ее жалобу, раскритиковали качество благоустройства и указали на отсутствие комфортных условий для пешеходов.

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили в Ростовской области более 50 беспилотников.

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:03, 17 августа 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:45, 17 августа 2026
Щукин Федор Вячеславович
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
12:28, 14 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
События
18:00, 16 августа 2026
Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
12:55, 16 августа 2026
Контрактник из Гуково убит на Украине
01:00, 16 августа 2026
Минобороны отчиталось о сбитых над Ростовской областью дронах
23:00, 15 августа 2026
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
20:00, 15 августа 2026
Назначен новый судья по делу Гарегина II
09:46, 15 августа 2026
Контрактник из Ростовской области убит в СВО
Все события дня
Темы дня
Давуд Адахов. Кадр видео на YouTube-канале активиста.
14 августа 2026, 22:27
Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае

Сотрудник полиции арестовывает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 августа 2026, 19:45
Бывший мэр Сунжи оказался среди обвиняемых в покушении на силовика

Здание аварийного общежития в Нальчике. Фото "Кавказского узла"
14 августа 2026, 14:57
Жильцы нальчикского общежития попросили Бастрыкина ускорить расселение

Маргарита Реутт. Фото: личная страница в соцсети
13 августа 2026, 22:24
Жительница Сочи задержана по делу о теракте в Крыму

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше