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01:51, 18 августа 2026

Суд в Волгограде оштрафовал участницу обращения к Бастрыкину с АЗС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный райсуд Волгограда оштрафовал местную жительницу Татьяну Сметанко о протоколу об участии в несанкционированной массовой акции. Женщина была задержана вблизи АЗС, где группа водителей пыталась записать обращение к главе Следкома. 

Как писал "Кавказский узел", 16 июля полицейские задержали на АЗС в Волгограде пять человек, которые записывали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину о ситуации с бензином. Юриста Алексея Севастьянова суд на следующий день арестовал на пять суток. После освобождения Севастьянов рассказал "Кавказскому узлу", что против активистов полицейские "сфабриковали" протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга

25 июля Алексей Севастьянов констатировал, что попытка записать обращение к Бастрыкину привела к улучшению ситуации с топливом в Волгоградской области. Поводом для обращения он назвал дискриминацию водителей на некоторых АЗС. "В период дефицита топлива повсеместно наблюдали картину, когда на якобы закрытых заправочных станциях, в первую очередь сети Лукойл, спокойно заправляются машины по топливным картам, включая машины, которые принадлежат администрации", - заявил он, добавив, что на АЗС "никакого митинга не было и в помине, никто из участников не митинговал". 

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал на 10 тысяч рублей Татьяну Сметанко, признав ее участницей несанкционированной массовой акции. На постановление суда 17 августа обратила внимание “Медиазона”*.

Татьяна Сметанко была задержана днем 16 июля на улице Рокоссовского 2г в Волгограде. Женщина “в общественном месте участвовала в публичном мероприятии проводимом в форме митинга” без согласования с администрацией Волгограда, следует из документа на сайте суда. 

По указанному адресу расположен супермаркет “Магнит”, напротив которого находится автозаправочная станция “Лукойл” (Рокоссовского, 1Р). На этой АЗС в тот же день был задержан и Алексей Севастьянов - на него тоже составили протокол об участии в массовой акции, но волгоградский суд отправил материалы дела в город Волжский, где родился Севастьянов, отмечает издание. 

Сама Татьяна Сметанко на заседании суда не присутствовала, дело было рассмотрено в ее отсутствие. Протокол поступил на рассмотрение 20 июля, заседание состоялось 13 августа. 

Одновременно с делами Сметанко и Севастьянова в Центральный районный суд Волгограда поступили еще два административных дела по той же статье об участии в несанкционированных акциях - против Марины Архиповой и Натальи Оглоблиной. Их дела еще не рассматривались: заседание по делу Оглоблиной назначено на 25 августа, по делу Архиповой - на 16 сентября.

Топливный кризис возник на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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