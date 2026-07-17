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21:54, 17 июля 2026

Обращение к Бастрыкину с волгоградской АЗС обернулось задержаниями и арестами

Полиция на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали на АЗС в Волгограде пятерых человек, которые записывали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину о ситуации с бензином. Юриста Алексея Севастьянова суд сегодня арестовал на пять суток.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля водители из Волгограда и области рассказали о длинных очередях на АЗС и высказались против астраханской системы продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины. В Астрахани, несмотря на введение этой системы, проблемы водителей к 14 июля усугубились - в очереди на заправку теперь приходится стоять часами, а за несколько часов бензин может закончиться, рассказали они. 

К 7 июля в Волгограде было закрыто более половины заправок, на всех открытых АЗС выстраиваются очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван "искусственным ажиотажем". 9 июля жители Волгоградской области пожаловались также на резкое подорожание топлива. 

Группа волгоградцев во главе с юристом Алексеем Севастьяновым 16 июля собралась неподалеку от автозаправочной станции на улице Рокоссовского. Они планировали записать видеообращение к Бастрыкину о проблемах, связанных с топливным кризисом, но полиция расценила запись как несанкционированное публичное мероприятие. 

На всех пятерых участников силовики составили административные протоколы по статье о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП России, предусматривает для граждан штраф или до 40 часов обязательных работ), подтвердили в ГУ МВД по Волгоградской области. Севастьянову вменили также неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП России предусматривает до 15 суток ареста или до 120 часов обязательных работ).

Темой обращения было неравенство в доступе к топливу. “По поводу нечестного разделения: у нас администрация с номерами РАА заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают”, - приводит слова одного из участников встречи V1.RU. 

Адвокат Севастьянова Альберт Кармазиновский назвал несколько иную тему для записи обращения - высокие цены на топливо. «Они жаловались на то, что компании, которые торгуют топливом, взвинтили цены. Бензина мало, так они еще и взвинтили цены», - цитирует его “Осторожно, новости”. 

Само видеообращение в открытых источниках не обнаружено. Неизвестно, успели ли активисты его записать, отмечает “Активатика”*.

"Заломали и на всю ночь оставили в полиции"

Центральный районный суд Волгограда, рассмотревший сегодня протокол Алексея Севастьянова о неповиновении силовикам, назначил ему пять суток ареста. Остальных задержанных отпустили из отдела еще в день задержания, но Севастьянов провел в полиции ночь, информирует V1.RU. 

“Мы записывали видеообращение к Бастрыкину. Такое происходило в городе не раз. Стращать людей, что для записи видеообращений нужно согласование в какой-то администрации, - это просто маразм. Тем не менее всех отвезли в отдел, на меня составили два протокола. По 19.3 арест до 15 суток, но, слава Богу, объявили пять, хотя я просил арест не назначать. Супруга моя в полной прострации: я сутки не мог ей позвонить, потому что был без телефона, не мог ей рассказать, где я вообще”, - приводит издание слова активиста сразу после суда. 

По словам адвоката, представитель МВД запрашивал для Севастьянова все 15 суток. “Он отказался выполнять требования полиции, но требования полиции были незаконными. Его скрутили, заломали и на всю ночь оставили в полиции”, - сказал Кармазиновский. Он отметил, что постановление об аресте уже обжаловано, жалобу рассмотрят 18 июля.

Некоторые волгоградцы заправляются без лимита

Сообщения о том, что определенной категории водителей в Волгограде продают бензин без лимитов, появились 30 июня. Правозащитник Иван Иванов в тот день проезжал мимо АЗС “Газпром” с выключенной стеллой на улице Череповецкой, но заметил стоящие у колонок автомобили. Иванову в заправке отказали, хотя при нем водитель Chevrolet с номером серии РАА заливал бензин в пятилитровую емкость на заднем сиденье, писал “Блокнот”.

Водитель на вопросы Иванова ответил, что заправляется по топливным картам и топливо берет “исключительно для личного пользования”.“Вот посмотрим номера. Говорят, в администрации области на таких ездят?” - спрашивал правозащитник. Назвать своего работодателя, выдавшего карту, клиент заправки отказался. Сотрудница АЗС при этом подтвердила, что бензин отпускают только владельцам корпоративных топливных карт. 

Иванов потребовал проверки УФАС, назвав такое ограничение грубейшим нарушением антимонопольного законодательства и прав потребителей.

Топливный кризис возник на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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