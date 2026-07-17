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13:24, 17 июля 2026

89 пляжей Анапы получили разрешение открыться после разлива мазута

Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.com/seaoz

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

12 пляжей Анапы проходят экспертизу, чтобы получить разрешение на открытие после разлива мазута в Черном море.

Как писал "Кавказский узел", 84 пляжа Анапы уже  открыты. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море. Власти отчитались о 830 тысячах туристов, посетивших Анапу с начала года, добавив, что отсыпка пляжей новым песком продолжается. Блогеры подтвердили, что отдыхающих на пляжах много. 

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Разрешение на открытие купального сезона получили 89 пляжей в Анапе, еще 12 проходят экспертизу, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

«В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда, а заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья. Пользователи Telegram усомнились, что отсыпка новым песком пляжей Анапы действительно нужна, а продолжение работ в разгар курортного сезона вызвало их недовольство.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь,  указали пользователи Telegram.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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