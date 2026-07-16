Жительница Геленджика осуждена за истязание 12 приемных детей

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Геленджикский городской суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу об истязании детей.

Как писал "Кавказский узел", в мае жительница Каспийска, жестоко избившая свою дочь, была приговорена к 10 годам лишения свободы. В результате избиенией трехлетняя девочка умерла.

Жительница Геленджика признана виновной в жестоком обращении с приемными детьми. В семье их было двенадцать, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале. Осужденная проведет в колонии четыре года и шесть месяцев. После освобождения ей запрещено работать с детьми в течение трех лет.

Суд установил, что обвиняемая взяла на себя обязанности опекуна и приемного родителя с 2011 года. До того как переехать в 2017 году в Краснодарский край, семья жила в Челябинской области. "Она регулярно наносила детям (...) побои, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании, оскорбляла, запугивала", - информирует пресс-служба. Отмечается, что после переезда семьи в Краснодарский край издевательства продолжились.

С 2017 по 2023 годы, проживая в Горячем Ключе, а затем в Геленджике, подсудимая истязала уже 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Кроме того, в июле 2020 года она умышленно бросила на землю 10-летнюю девочку, сломав ей плечевую кость.

Суд первой инстанции уже признавал приемную мать виновной в истязании несовершеннолетних и причинении вреда здоровью малолетнего ребенка. Подсудимая оспорила приговор в апелляционной инстанции, в ходе заседания она свою вину не признала, однако судебный акт был оставлен без изменений, уточнил «Интерфакс».

Напомним, что Верховный суд в Адыгее сократил на два месяца - до 12 лет 10 месяцев - срок заключения матери погибшей в Адыгее от побоев трехлетней девочки.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.