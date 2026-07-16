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11:42, 16 июля 2026

Жительница Геленджика осуждена за истязание 12 приемных детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Геленджикский городской суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу об истязании детей.    

Как писал "Кавказский узел", в мае жительница Каспийска, жестоко избившая свою дочь, была приговорена к 10 годам лишения свободы. В результате избиенией трехлетняя девочка умерла. 

Жительница Геленджика признана виновной в жестоком обращении с приемными детьми. В семье их было двенадцать, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале. Осужденная проведет в колонии четыре года и шесть месяцев. После освобождения ей запрещено работать с детьми в течение трех лет.

Суд установил, что обвиняемая взяла на себя обязанности опекуна и приемного родителя с 2011 года. До того как переехать в 2017 году в Краснодарский край, семья жила в Челябинской области. "Она регулярно наносила детям (...) побои, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании, оскорбляла, запугивала", - информирует пресс-служба. Отмечается, что после переезда семьи в Краснодарский край издевательства продолжились.

С 2017 по 2023 годы, проживая в Горячем Ключе, а затем в Геленджике, подсудимая истязала уже 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Кроме того, в июле 2020 года она умышленно бросила на землю 10-летнюю девочку, сломав ей плечевую кость.

Суд первой инстанции уже признавал приемную мать виновной в истязании несовершеннолетних и причинении вреда здоровью малолетнего ребенка. Подсудимая оспорила приговор в апелляционной инстанции, в ходе заседания она свою вину не признала, однако судебный акт был оставлен без изменений, уточнил «Интерфакс».

Напомним, что Верховный суд в Адыгее сократил на два месяца - до  12 лет 10 месяцев - срок заключения матери погибшей в Адыгее от побоев трехлетней девочки. 

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

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