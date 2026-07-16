Мэрия Сочи отказалась признать малоимущими мать-одиночку с больным ребенком

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Администрация Адлерского района Сочи отказалась признать малоимущей мать-одиночку Елизавету Пугач и ее двухлетнюю дочь с тяжелым пороком сердца. Семья, потерявшая дом и земельный участок в результате рейдерского захвата, более десяти лет добивается расследования обстоятельств утраты имущества.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году жители адлерского микрорайона Блиново Елена Пугач и Прокопий Яннаев пожаловались в суд на бездействие следователей после их заявления о захвате земель. Адлерский райсуд отказался признать незаконным бездействие силовиков по жалобе Пугач, а жалобу Яннаева не принял в производство. В 2022 году Елена Пугач сообщила "Кавказскому узлу", что дом на ее семейном участке был сожжен, брат, который боролся за этот участок, был найден мертвым, а ей поступали угрозы физической расправы. «На моем участке посторонние возвели дом. Ничего добиться я так и не смогла», - сказала Пугач.

Семья Елены Пугач владела и пользовалась землей казачьего общества с 1999 года, ее дом располагался на улице Ворошиловградской. На приусадебном участке в 12 соток, выделенном по постановлению главы Адлера, у них был сад. 22 марта 2015 года произошел рейдерский захват земли, сад был вырублен, ворота и ограждение сломаны. Новый собственник, который уничтожил имущество, объявил себя хозяином земельного участка, утверждая, что купил его, рассказывала Пугач в суде.

22-летняя дочь Елены Пугач Елизавета 15 июля получила распоряжение администрации Адлерского района от 6 июля об отказе в признании ее с двухлетней дочерью малоимущими и постановке на учет как нуждающихся в жилье. Мать-одиночка обратилась в редакцию “Кавказского узла” с просьбой осветить проблемы семьи, которая много лет борется за свои права на жилье. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или по адресу @Caucasian_Knot.

Елизавета Пугач с двухлетней дочерью, страдающей врожденным пороком сердца, зарегистрированы в сгоревшем еще в 2019 году семейном доме на улице Ворошиловградской, 310, но фактически не имеют жилья. После того как отец ребенка отказал им в проживании, они временно живут у подруги.

По словам матери Елизаветы Елены Пугач, в сгоревшем доме зарегистрированы около десяти родственников - ее дети, внуки, братья и сестры с семьями. «Я родилась в многодетной семье, нас было пятеро. Мы все жили в сгоревшем доме. Сейчас у каждого взрослого своя семья», - рассказала она корреспонденту “Кавказского узла”. По ее словам, семья направляла заявления в отдел МВД по Сочи, Следственный комитет, прокуратуру Краснодарского края, Генпрокуратуру и администрацию президента, но получала лишь уведомления о пересылке обращений.

Ход разбирательства и статус участка

Виновные в пожаре, факт которого зафиксирован донесением от 1 июня 2019 года, до сих пор не установлены, уголовное дело не возбуждено. По заявлению Елены Пугач о мошенничестве и рейдерском захвате, поступившему через администрацию президента, УВД по Сочи 3 июня 2026 года зарегистрировало материал (КУСП № 21923). «Окончательного процессуального решения мы не дождались, хотя срок рассмотрения - трое суток по статье 144 УПК», - сказала она.

Генпрокуратура 4 июня перенаправила обращение Елизаветы Пугач в прокуратуру Краснодарского края; ответа, по словам семьи, за полтора месяца не последовало. Копии документов имеются в распоряжении «Кавказского узла».

Право собственности на массив в 11,4 га, в том числе принадлежавший семье Пугач участок в 12 соток, после решения Адлерского районного суда (№ 2-325/14) в 2014 году перешло третьим лицам. Впоследствии участок неоднократно перепродавался; сейчас он оформлен на собственника по фамилии Васильев, следует из данными ЕГРН.

Семья указывает на предполагаемые связи между нынешним собственником и депутатом городского собрания Сочи Романом Бугайчуком, ссылаясь на материалы судов и открытые данные о распределении земель. Члены семьи Пугач просят прокуратуру проверить эти сведения на предмет нарушений антикоррупционного законодательства.

Отказ в маневренном жилье и прописка в несуществующем доме

Департамент городского хозяйства Сочи и краевое министерство ТЭК и ЖКХ требуют от Елизаветы Пугач предоставить документы о доходах и имуществе всех зарегистрированных в сгоревшем доме, - таких, согласно выписке из лицевого счета, девять человек. Без этих документов семье отказывают в маневренном жилье, которое полагается погорельцам. Ведомства ссылаются на краевой закон № 1890-КЗ и на статью 53 Жилищного кодекса о намеренном ухудшении жилищных условий.

«Моя дочь имеет врожденную патологию сердца - расширение восходящего отдела аорты, открытое овальное окно. Отсутствие постоянного жилья, необходимость скитаться по съемным углам и постоянный стресс создают прямую угрозу жизни ребенка. Я живу в постоянном нервном напряжении», - рассказала Елизавета Пугач корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Елены Пугач, снять несовершеннолетних с регистрации в сгоревшем доме чиновники не позволяют, поскольку у семьи нет другого жилья. При этом сам факт регистрации ведомства используют как аргумент: раз дети прописаны по адресу, значит формально они обеспечены жильем.

«Наши семьи зажаты в бюрократические тиски. С одной стороны, дом физически сгорел в 2019 году. С другой стороны, снять несовершеннолетних детей с регистрационного учета «в никуда» органы опеки и МВД не позволяют», - пояснила женщина. Сама Елена с супругом снимают небольшую квартиру.

Елизавета Пугач добавила, что в 2019 году, когда дом на Ворошиловградской ей было 15 лет, а ее младшему брату семь.

«Органы власти используют факт регистрации против нас, утверждая, что мы формально жильем обеспечены. Они полностью игнорируют акт о пожаре и сам факт отсутствия дома на прежнем месте уже семь лет! Ни один из чиновников не выехал на место и не удосужился посмотреть на сгоревший дом», - возмущается она.

Позиция юриста семьи

Юрист семьи Лидия Ведерникова называет отказ Елизавете в жилье незаконным. Согласно статьям 31 и 69 Жилищного кодекса, членами семьи признаются лица, живущие совместно и ведущие общее хозяйство, указала она.

По словам юриста, Елизавета Пугач - мать-одиночка с обособленным бюджетом, не связанная с доходами других зарегистрированных родственников, а требование предоставить справки о доходах всех девяти человек нарушает закон о персональных данных и заведомо неисполнимо.

“Действия должностных лиц администрации Сочи и профильных министерств Краснодарского края в отношении семьи Пугач содержит признаки системного нарушения базовых конституционных прав граждан на жилище (статья 40 Конституции РФ) и защиты детства (статьи 38 Конституции РФ)”, - подчеркнула она.

Ведерникова также указала на противоречие с регистрацией в сгоревшем доме. “Дом прекратил существование в 2019 году, что подтверждается справкой МЧС. Требовать справки о составе семьи из несуществующего строения - правовой нонсенс и злоупотребление правом со стороны чиновников”, - заявила она корреспонденту “Кавказского узла”.

По мнению Ведерниковой, администрация обязана отменить распоряжение от 6 июля, рассмотреть заявление Елизаветы Пугач отдельно от других прописанных в сгоревшем доме и выделить матери-одиночке жилье из маневренного фонда в связи с экстренной ситуацией (угроза жизни несовершеннолетнего ребенка с врожденным пороком сердца).

Оценка независимого адвоката

Адвокат Сергей Маклашов, не участвующий в деле, изложил общую правовую практику. Согласно Гражданскому кодексу, земельный участок следует судьбе строения: земля под домом принадлежит владельцам недвижимости. Если же участок, который был под сгоревшим домом, оказался в собственности других лиц, очевиден рейдерский захват чужого имущества.

“То, что дом сгорел и виновные не найдены, - это проблемы правоохранительных органов, которые не установили поджигателей. И даже если поджигатели или виновные в пожаре не найдены, эта беда не дает право чиновникам распоряжаться чужим имуществом и передавать его третьим лицам”, - пояснил юрист.

По словам Маклашова, семья может подать иск о признании сделок недействительными на основании статей 166-168 Гражданского кодекса. Решение 2014 года принималось без привлечения органов опеки, что затрагивает права несовершеннолетних. Общий срок исковой давности составляет три года, но для защиты прав несовершеннолетних он начинает течь с момента совершеннолетия в рамках предельного десятилетнего срока.

Адвокат допускает переквалификацию спора в уголовное дело. «Факты угроз физической расправой, странная смерть брата Елены Пугач, боровшегося за землю, а также поджог единственного жилья в 2019 году в совокупности дают веские основания для объединения данных материалов в одно производство и проверки на предмет мошенничества и умышленного уничтожения чужого имущества (статьи 159 и 167 УК РФ). Зарегистрированный КУСП № 21923 должен перерасти в полноценное уголовное дело», - сказал Маклашов, подчеркнув, что семье необходимо добиваться ответов от правоохранителей.