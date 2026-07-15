Пользователи соцсети выразили надежду на отсутствие новых выбросов мазута на анапских пляжах

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Между портом «Кавказ» и поселком Ильич в Темрюкском районе убрали выбросы нефтепродуктов, уборка между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой и в Приморско-Ахтарском округе продолжается силами спасателей без привлечения волонтеров, отчитался оперштаб Краснодарского края. Выброс в Азовском море не затронет анапские пляжи, высказали мнение блогеры.

Как писал "Кавказский узел", в Приморско-Ахтарском округе Кубани на побережье обнаружены выбросы нефтепродуктов на расстоянии около километра.14 июля власти сообщили о выбросах мазута в Темрюкском районе.

Новые выбросы нефтепродуктов убирают на Кубани

Между портом «Кавказ» и поселком Ильич в Темрюкском районе убрали выбросы нефтепродуктов. Мешки с загрязненным грунтом доставят на специализированное предприятие для утилизации.



Также в Темрюкском районе зафиксировали выбросы между пос. Кучугуры и ст. Голубицкой – фракции от 1-5 см на участке протяженностью около 1,3 км. Загрязнение ликвидируют сотрудники администрации и спасатели.

Сбор нефтепродуктов продолжают и в Приморско-Ахтарском муниципальном округе. Очищено 750 кв. метров береговой полосы. В границах выброса дополнительно установили 800 м сетей. На участке работают специалисты министерства ГО и ЧС, «Кубань-СПАС», ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Всего задействовано 139 человек и 21 единица техники", сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края, отметив, что к работам "не привлекают волонтеров".

Анапские блогеры усомнились в опасности новых загрязнений для Анапы

"Это Азовское море, до нас никак не дойдёт ни при каких условиях. Надо это убрать что там на берегу, небольшой шторм и все ок, чёрные кусочки в воде не растворяются практически, море не бассейн", - пишет блогер Макс Анапский.

"Макс, а что за причина, все та же?" - поинтересовалась Галина.

Аналитики оценили последствия ударов по судам в Таганрогском заливе Украинские удары по судам в Таганрогском заливе могут запереть до 25% экспорта зерна на внутреннем рынке и повлечь загрязнение акватории Азовского моря нефтепродуктами с поврежденных в результате атак танкеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Другие пользователи ответили ей, что разлив связан с подбитыми танкерами в Азовском море.

"Масштаб загрязнений в Голубицкой несопоставим с Анапой в прошлом году уберут за несколько дней основные пляжи и всё будет хорошо", - высказал в своем Telegram-канале мнение блогер Андрей Маковозов.

"Мы в выходные в Витязево на косе в мазуте замарались во время купания. У жены купальник испорчен. В Черном море тоже проблема сохранилась", - написал в ответ пользователь На южном берегу.

На это сообщение блогер не отреагировал.

Напомним, что 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".