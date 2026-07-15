Выбросы нефтепродуктов найдены в Приморско-Ахтарском округе

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В Приморско-Ахтарском округе Кубани на побережье обнаружены выбросы нефтепродуктов на расстоянии около километра.

Как писал "Кавказский узел", из затонувшей носовой части танкера "Волгонефть-239" в Керченском проливе возобновилась утечка нефтепродуктов, свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в начале июля. Утечка может быть связана с повышением температуры воды и работами по откачке мазута из танкеров. 14 июля власти сообщили о выбросах мазута в Темрюкском районе.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в своем телеграм-канале 14 июля о выбросах нефтепродуктов на береговой линии в Приморско-Ахтарском округе.

По данным штаба, выбросы были обнаружены во время мониторинга прибрежной полосы на расстоянии около одного километра. Сообщается, что проводится их уборка, в которой участвует 125 человек и 20 единиц техники. "К работам не привлекают волонтеров", - особо уведомляет штаб.

Напомним, что 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".