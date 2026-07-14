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17:56, 14 июля 2026

Выбросы мазута на берег зафиксированы в Темрюкском районе Кубани

Выбросы мазута в Темрюкском районе Кубани. Фото: https://t.me/ecozhora/8181

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На шестикилометровом участке берега в Темрюкском районе Кубани обнаружены выбросы мазута и загрязненных водорослей. Сотрудники МЧС и волонтеры ведут уборку побережья, отчитались власти. 

Как писал "Кавказский узел", из затонувшей носовой части танкера "Волгонефть-239" в Керченском проливе возобновилась утечка нефтепродуктов, свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в начале июля. Утечка может быть связана с повышением температуры воды и работами по откачке мазута из танкеров. Партия "Яблоко" потребовала раскрыть данные о масштабах последствий экологической катастрофы в Керченском проливе.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сообщения о новых выбросах мазута на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края стали поступать еще 13 июля, сообщил сегодня эколог Георгий Каваносян. 

“Очевидцы сообщают о выбросах мазута в Темрюкском районе - вчера в Ильиче, сегодня - в Кучугурах”, - написал он в своем Telegram-канале. 

По данным Каваносяна, на берег выброшена мелкая фракция мазута, протяженность загрязнения составляет несколько километров. 

“Буквально в 500 метрах расположен Тамано-Запорожский заказник, в районе которого во время миграций останавливается до 1 млн птиц. Сейчас там период гнездования, в заказнике гнездится порядка 20 видов птиц”, - отметил эколог. Он добавил, что “волонтеры вышли на уборку”. 

Спустя несколько часов после этой публикации Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил данные о выбросах нефтепродуктов вдоль береговой линии в Темрюкском районе. 

По данным властей, загрязнен участок от косы Чушка до поселка Кучугуры, его общая протяженность составляет около 5-6 км. “Здесь также выявили скопление загрязненных водорослей”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала. 

На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района введен локальній режим ЧС. К уборке замазученного грунта привлечены сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, администрации муниципалитета, «Кубань-СПАС» и волонтеры, а также единиц техники, заявили в Оперштабе. 

“Водную поверхность обработали одной тонной сорбента”, - отмечается в публикации. 

Георгий Каваносян сегодня днем опубликовал также снимки, сделанные в станице Голубицкой - на фотографиях видна россыпь мазутных сгустков, выброшенных волнами на побережье.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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